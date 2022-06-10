3香港百佳店中店連串優惠 慶祝百佳50周年

百佳迎來50周年，黛安聽公關姊妹講，為咗同百佳慶生，和記電訊香港控股有限公司旗下3香港，本月將推出連串優惠。

由即日起至7月31日，到「3｜智慧百家及DigiLive」百佳店中店，上台用5G寬頻服務，月費只需$88，即可任用5G寬頻連5G Wi-Fi 6路由器。全程免拉綫，啱晒現代家庭。而上台用$189/60G嘅5G SIM月費計劃，合約期內可享50%額外數據，兼享免數據任用Netflix、YouTube等12大影片及社交App；另外，可用優惠價買5G副SIM與家人共享數據。

優惠期內喺店中店選用以上服務，更可以額外獲得5萬易賞錢積分，以換購唔同智慧家電，包括智能空氣淨化抽濕機。

另外，本月20日起，喺全綫百佳增值SoSIM，即可免費獲得50GB流動數據及50易賞錢積分，名額1萬個，先到先得。即日起至8月16日，喺百佳買SoSIM，更可免費升級至「百佳50周年計劃」，及享$40電子優惠券等。黛安知道，3香港已喺9間百佳開設店中店，年底將擴展到每區1間，共18間。百佳下周亦會宣布更多50周年慶祝至抵優惠，萬勿錯過呀。

本文轉載自《晴報》

▲ （左起）和記電訊行政總裁古星輝、百佳超市董事總經理任良安、易賞錢顧客體驗總監吳孟婷

▲ 3香港百佳店中店方便客戶上台或購買手機及智慧家居產品