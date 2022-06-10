很多企業在推出新產品或服務的時候，高層管理人員都會問，這會跟現有的業務競爭嗎？會不會蠶食表現仍不錯的業務，甚至取代原有的王牌產品或服務？前綫人員堅持要推出相關的產品或服務，會遇到很大的阻力。而當企業有這樣的思維時，一定會窒礙企業的創新，這反而加速了業務生命周期的結束，甚至導致企業的滅亡。

數碼相機是柯達發明的，但由於害怕蠶食處於壟斷地位的菲林業務，加上柯達在照相的每個環節都能賺錢，相機、底片、閃光燈、處理底片的機器、沖洗底片的化學藥劑，以及列印相片的相紙等，結果他們選擇相信沒有人會喜歡在熒幕上看照片。諾基亞比蘋果更早發明智能電話，但直至iPhone的出現，他們還冷嘲熱諷智能電話只是一件玩具。

企業的發展，不應害怕創新會蠶食本來的業務，甚至應鼓勵這樣做。反正市場是開放的，自己不跟自己競爭，人家也會來跟你競爭，最好是別人來宰割你之前，你已發現自己的死穴，先下手為強，這才讓自己有機會重生。因此企業領導人，尤其是處於市場領導地位的企業，更應該多想想，有甚麼會令自己失敗，並有所行動。當沒有具威脅的競爭者時，企業便會抱殘守舊，不思進取，而這時候，正是最危險的時候。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》