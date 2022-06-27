如何在全球加息環境下確保投資收益？

全球供應鏈因新冠肺炎疫情下的封關和隔離措施，本已備受影響，俄烏戰爭在2022年爆發後，徹底動搖了全球的地緣政治格局，導致供應鏈問題加劇，通脹情況惡化，美國聯儲局被迫退市和加快加息步伐，以壓抑通脹為貨幣政策目標。地緣局勢不穩加上聯儲局公開了的加息態度，投資者大舉拋售與息口成相反關係的增長股，另一方面加息預期無形中鼓勵投資者拋售手上的債劵（特別是長期美國國債），債劵孳息率因而急升，導致股市與債市同時下挫，歷史上實為罕見。即使是取態普遍較保守的債劵投資者，在如此動盪的市況中，也不免有虧損。富蘭克林鄧普頓認為，投資者除了分散投資外，也要嘗試調整心態，承受在較大風險下獲取投資回報。



俄烏戰爭導致能源及糧食價格急升，加上美國為首的西方多國針對俄羅斯實施多輪經濟及金融制裁措施，也進一步推高通脹幅度，聯儲局一度視之為新冠肺炎疫情後，寬鬆貨幣政策下的暫時現象，但最終也改變立場，在早前的議息會議中承認必須透過多次加息來壓抑通脹。富蘭克林鄧普頓更加指出，以10年期美國國債為例，相比對上兩次的聯儲局加息周期（圖1），是次投資者對於局方加息態度的反應更迅速，金融市場的調整情況或有機會使局方放慢加息步伐。

▲ 資料來源：彭博，截止2022年5月10日

增加投資選項 亦不妨擁抱適度風險



有危便有機，股市和債市同時下跌，意味投資者更容易以低價購買高派息股票，而這類股票往往都是來自具有抗通脹甚至得益於通脹的企業。此外，投資與增長型股票掛鈎的股票掛鈎票據（Equity-linked Note），亦有助投資者帶來往後股價回升和加息所致的潛在利潤空間。



股票以外，浮動利率債券（Floating-rate Note）和高收益債券（High-yield Bond）也是受惠於加息大趨勢的金融產品，投資者應慎選營運狀況良好或違約風險不高的企業，這類投資產品需承受的風險較高。誠然，回報一般較低的高質素國債也是投資者可考慮持有，有望對沖各種難以預測的風險。



不論投資者選擇哪些產品，富蘭克林鄧普頓提醒投資者要時刻保持主動管理（Active Management）的態度，才能夠在現時複雜多變的政經環境下，爭取投資收益。



詳情請參考： https://bit.ly/3xphJI6



（特刊）