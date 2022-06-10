【期間限定】虛銀6個月港元定存1.88厘息  新舊客戶同享優惠

今年全球經濟遭受考驗，觸發投資市場持續波動，反映香港股市的恒生指數更一度跌穿2萬點，創近6年以來的低位。不少投資者都轉而防守，關注能穩定收取回報的投資工具，其中1年以下的短期定期存款適合作為資金避風港，並賺取穩定利息回報，在預期加息環境下，開立6個月存期之定期存款，客戶既可於6個月內享受高息，又可以在到期後享受加息後的優惠。其中可留意虛擬銀行不時推出的高息定存優惠，例如富融銀行（Fusion Bank）最新的6個月1.88厘港元高息定存，新舊客戶均可受惠。



新舊客戶同享高息



富融銀行是香港8家虛擬銀行之一，有別於傳統銀行，富融主力智慧銀行業務，且向來他們的港幣及人民幣存款利率均具競爭力。富融推出6個月定期存款快閃優惠，由即日起至6月19日，開立6個月港元定期存款即可享1.88%年利率優惠。有別於一般高息定存優惠只限新客，為了讓所有客戶都有機會參與，這次快閃定存優惠涵蓋新舊客戶，惟名額有限，先到先得。



一App全包辦 輕鬆存入資金



想開立富融銀行定期存款，即時獲得1.88%年利率優惠，只須下載及透過Fusion Bank App即可完成所有程序，最快5分鐘內完成，只須3個步驟即享專業銀行服務。客戶可自由選擇存款期，存款額和貨幣，富融更豁免提早提存相關費用。



如要將資金存入戶口，富融現時接受電子直接付款授權（eDDA）、「轉數快」（FPS）或即時支付結算系統（RTGS）從其他銀行戶口進行轉帳等方法。客戶也能透過應用程式24小時查閱最新利率、申請提前結清等。

富融存款量躍升第3 推動智慧銀行新世代



虛擬銀行是香港邁向智慧銀行新世代的關鍵舉措，香港金融管理局相信虛擬銀行的發展可推動香港的金融科技和創新，有助促進普及金融。2020年起，虛擬銀行業務陸續起飛。參考富融銀行的調查結果，香港人較常使用虛擬銀行的存款和轉帳服務；至於受訪者中的富融銀行客戶則較常使用儲蓄定期存款、外幣儲蓄、私人貸款、汽車貸款以及其獨有的跨境滙款服務。而較早前富融公布去年下半年存款增長逾75%，達30.49億港元，以存款量計其排名由業內第5位躍升至第3位。

▲ 富融去年下半年存款增長逾75%，達30.49億港元，以存款量計其排名由業內第5位躍升至第3位。

虛擬銀行申請牌照時要向金管局提交詳盡業務計劃，以及證明擁有充足財政實力。所有虛擬銀行均受金管局監管，並為「香港存款保障計劃」的成員。富融銀行接受的合資格存款受存保計劃保障，最高保障額為每名存款人50萬港元。



優惠受條款及細則約束。有關優惠詳情，請瀏覽：https://www.fusionbank.com/deposit.html?lang=tc



（特約）