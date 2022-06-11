東涌全新園林度假Resort 極罕豪華私人泳池房 副刊版 2022/06/11 分享： 分享： 在香港Staycation開始住到悶，難得有全新酒店落成，位於東涌的香港銀樾美憬閣精選酒店（The Silveri Hong Kong-MGallery）已正式開業。以城市度假酒店定位，處處洋溢豪華而 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 PMQ山林祭周末市集 雲集本地戶外品牌及特色工作坊 2022/06/04 PMQ山林祭周末市集 雲集本地戶外品牌及特色工作坊 亞洲最大型戶外NFT藝術展覽 數碼名作大晒冷 2022/06/04 亞洲最大型戶外NFT藝術展覽 數碼名作大晒冷 香港體育學院30周年巡迴展 互動專區免費入場 2022/05/30 香港體育學院30周年巡迴展 互動專區免費入場 會展站正式開通 重訪灣仔新舊地標 2022/05/27 會展站正式開通 重訪灣仔新舊地標 綠色力量免費網上導賞團 大潭四塘美景歷史路綫 2022/05/21 綠色力量免費網上導賞團 大潭四塘美景歷史路綫 酒店 Staycation 東涌 東薈城名店倉 Citygate Outlet 可持續發展 天氣