合味道紀念館香港開幕一周年 推出全新偵探解謎遊戲

合味道紀念館進駐香港一周年，由即日起特別推出全新原創實景解密遊戲福爾摩「清」，邀請大家擔任醒目的日清偵探，破解一連串與日清食品有關的謎題。參加者凡購買一張或以上紀念館工作坊門票，即可加$50升級換購福

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