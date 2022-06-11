大廚教煮家常酸辣湯 埋芡要收細火慢推 副刊版 2022/06/11 分享： 分享： 又濕又熱的天氣，飲碗酸辣湯，伴着上海菜肉雲吞吃，感覺已很療癒。但原來酸辣湯源自四川，是當地平民老百姓的街頭小食。四川人相信酸辣湯能行血祛濕，尤其是在四川這種濕熱的氣候。 今次廚樂坊總廚黎致偉就教大家輕鬆 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 廚師教室 最新專欄文章 更多 大廚教煮懶人回鍋肉 改用豬腩片更方便 2022/06/04 大廚教煮懶人回鍋肉 改用豬腩片更方便 私房菜總廚教煮傳統粵菜 簡易家常版砂鍋花雕雞 2022/05/05 私房菜總廚教煮傳統粵菜 簡易家常版砂鍋花雕雞 90後健身教練教煮 生酮花生南乳炆豬手 2022/04/09 90後健身教練教煮 生酮花生南乳炆豬手 大廚教簡易版咕嚕肉 炸兩次迫出油份 2022/03/19 大廚教簡易版咕嚕肉 炸兩次迫出油份 春日繁花盛放 宅在家15分鐘完成牛油果紅菜頭他他 2022/02/19 春日繁花盛放 宅在家15分鐘完成牛油果紅菜頭他他 食譜 蛋 豬肉 廚師 街頭小食 天氣