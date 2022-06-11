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大廚教煮家常酸辣湯 埋芡要收細火慢推

副刊版 2022/06/11

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又濕又熱的天氣，飲碗酸辣湯，伴着上海菜肉雲吞吃，感覺已很療癒。但原來酸辣湯源自四川，是當地平民老百姓的街頭小食。四川人相信酸辣湯能行血祛濕，尤其是在四川這種濕熱的氣候。

今次廚樂坊總廚黎致偉就教大家輕鬆

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欄名 : 廚師教室

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