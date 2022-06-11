紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬

紅磡必嘉坊首階段Baker Circle One的第1期必嘉坊‧曦匯，已於本周先後公布樓書及首張價單，當中首張價單推出68伙，佔總伙數約21%，折實價由$466.83萬起。

項目首張價單涵蓋20伙開放式

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