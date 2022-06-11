長沙灣喜‧揚 首批32伙 開放式折實$392萬起 置業家居 2022/06/11 分享： 分享： 由喜雋發展的長沙灣單幢新盤喜‧揚，日前公布首張價單。喜雋發展代表梁志佳稱，共涉32伙，實用面積183至391平方呎，包括開放式至2房戶型，定價介乎$426.09萬至$832.3萬，實用面積呎價由$ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 市區新盤排隊出擊 再現$400萬以下入場價 今日 市區新盤排隊出擊 再現$400萬以下入場價 紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬 今日 紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬 你可能感興趣 市區新盤排隊出擊 再現$400萬以下入場價 今日 01:00 市區新盤排隊出擊 再現$400萬以下入場價 紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬 今日 01:00 紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬 最新專欄文章 更多 市區新盤排隊出擊 再現$400萬以下入場價 今日 市區新盤排隊出擊 再現$400萬以下入場價 紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬 今日 紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬 獨家 - 專訪基金教父雷賢達 港股20000點入市 拆解中外形勢 2022/06/06 專訪基金教父雷賢達 港股20000點入市 拆解中外形勢 中美5月通脹數據本周公布 2022/06/06 中美5月通脹數據本周公布 中銀香港 加息周期利好 2022/06/06 中銀香港 加息周期利好 中原地產