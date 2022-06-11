長沙灣喜‧揚 首批32伙 開放式折實$392萬起

由喜雋發展的長沙灣單幢新盤喜‧揚，日前公布首張價單。喜雋發展代表梁志佳稱，共涉32伙，實用面積183至391平方呎，包括開放式至2房戶型，定價介乎$426.09萬至$832.3萬，實用面積呎價由$

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