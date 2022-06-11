市區新盤排隊出擊 再現$400萬以下入場價

疫情回穩下，焦點盤趁勢連環起動，兩個九龍區項目紅磡必嘉坊‧曦匯及長沙灣喜‧揚率先打頭陣，已於本周開價，並隨即開放示範單位吸客，至於長沙灣區另一新盤映岸則緊隨其後，為6月新盤戰掀起序幕。

新盤戰火持續，預

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