  • 27°C
香港時間 : 2022611日 (六) 01:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

市區新盤排隊出擊 再現$400萬以下入場價

置業家居 2022/06/11

分享：

分享：

疫情回穩下，焦點盤趁勢連環起動，兩個九龍區項目紅磡必嘉坊‧曦匯及長沙灣喜‧揚率先打頭陣，已於本周開價，並隨即開放示範單位吸客，至於長沙灣區另一新盤映岸則緊隨其後，為6月新盤戰掀起序幕。

新盤戰火持續，預

...

欄名 : 封面故事

相關文章

紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬
今日
紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬
長沙灣喜‧揚 首批32伙 開放式折實$392萬起
今日
長沙灣喜‧揚 首批32伙 開放式折實$392萬起

你可能感興趣

紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬
今日 01:00
紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬
長沙灣喜‧揚 首批32伙 開放式折實$392萬起
今日 01:00
長沙灣喜‧揚 首批32伙 開放式折實$392萬起

最新專欄文章 更多

長沙灣喜‧揚 首批32伙 開放式折實$392萬起
今日
長沙灣喜‧揚 首批32伙 開放式折實$392萬起
紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬
今日
紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬
獨家 - 專訪基金教父雷賢達 港股20000點入市 拆解中外形勢
2022/06/06
專訪基金教父雷賢達 港股20000點入市 拆解中外形勢
中美5月通脹數據本周公布
2022/06/06
中美5月通脹數據本周公布
中銀香港 加息周期利好
2022/06/06
中銀香港 加息周期利好
股票 豪宅 銀行 一手市場

下一篇文章

紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？