市區新盤排隊出擊 再現$400萬以下入場價 置業家居 2022/06/11 分享： 分享： 疫情回穩下，焦點盤趁勢連環起動，兩個九龍區項目紅磡必嘉坊‧曦匯及長沙灣喜‧揚率先打頭陣，已於本周開價，並隨即開放示範單位吸客，至於長沙灣區另一新盤映岸則緊隨其後，為6月新盤戰掀起序幕。 新盤戰火持續，預 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 封面故事 相關文章 紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬 今日 紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬 長沙灣喜‧揚 首批32伙 開放式折實$392萬起 今日 長沙灣喜‧揚 首批32伙 開放式折實$392萬起 你可能感興趣 紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬 今日 01:00 紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬 長沙灣喜‧揚 首批32伙 開放式折實$392萬起 今日 01:00 長沙灣喜‧揚 首批32伙 開放式折實$392萬起 最新專欄文章 更多 長沙灣喜‧揚 首批32伙 開放式折實$392萬起 今日 長沙灣喜‧揚 首批32伙 開放式折實$392萬起 紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬 今日 紅磡必嘉坊‧曦匯 首推涉68伙 折實最平$466.83萬 獨家 - 專訪基金教父雷賢達 港股20000點入市 拆解中外形勢 2022/06/06 專訪基金教父雷賢達 港股20000點入市 拆解中外形勢 中美5月通脹數據本周公布 2022/06/06 中美5月通脹數據本周公布 中銀香港 加息周期利好 2022/06/06 中銀香港 加息周期利好 股票 豪宅 銀行 一手市場