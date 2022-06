發展金融科技中心 10特徵可借鏡

筆者聯同研究團隊,對香港發展全球領先金融科技中心進行研究,並發表研究報告《香港邁向全球領先金融科技樞紐(Hong Kong Towards A Leading Global Fintech Hub)》,前文《優化生態系統邁向金融科技中心》闡述報告中,對7個全球性金融科技中心,包括倫敦、紐約、三藩市、上海、新加坡、東京和蘇黎世的政策經驗進行考察,並根據發展成為金融中心4大生態系統,包括監管、政府支援、商業環境、人才,作出分析和提出對香港在這方面的發展建議,有關論述,本文不贅。

在人才方面,需要補充說明,隨着本地和全球形勢不斷變化和發展,若金融科技中心有能力在本地和全球範圍內進行生產、留住和吸引頂尖人才,這個金融科技中心的地位就能夠得到維持,以及進一步鞏固和發展。政府需要制定有效的短期政策,以提供足夠的技術人員,克服目前的短缺。

清晰監管框架 建專門工作組

當然,政府亦需要制定長期的人才政策,以跟上未來金融科技指數級的增長。多管齊下的方法可包括:一、為長期政策工具提供資金支援;二、完善吸引外國人才的措施;三、提高現有勞動力技能的計劃;四、針對金融科技現行初、高學級的培訓課程作出改善。

根據我們對選定中心的調研,以及對其在金融科技相關的監管、政府支援、商業環境和人才格局的觀察,我們確定金融科技中心有以下主要特徵:

1、一個全面、清晰、透明、且反應迅速的監管和許可經營框架;

2、強大的網路安全和基於同意(consent-based)的數碼身份基礎設施,提供一個網絡安全和尊重隱私的環境;

3、有利於促進業務發展和促進創新的法律框架及稅收制度;

4、金融科技行業擁有前瞻性戰略規劃,以及建立實施這些規劃的專門工作組;

5、一個支持和開放的政府,提供高包容性的監管「沙盒」環境,以鼓勵創新;

6、一個強大的金融科技社區,通過協定、會議和相關活動,積極參與不同類型的合作;

7、提供政策驅動的公共和私人資金,支持產業發展;

8、一個有效連接大學與產業的金融科技人才管道,讓學生可通過實習獲得行業實戰經驗;

9、制定戰略性規劃與執行的持續教育及再培訓計劃;

10、包括政府、業界人士和公眾在內的社會所有成員,對金融科技的高度認知、接受和信任。

香港在金融科技監管、政府支援、營商環境等方面的投入都相當強,但在人才方面則相對較弱,這是值得注意的。

定基礎設施戰略 促進普惠金融

要提升至全球金融科技樞紐的領先地位,香港需要在促進創新、鼓勵有效競爭以及通過其監管制度,在保護客戶和投資者之間取得平衡。我們在政策和監管、創新和科技以及人才培養和發展領域,確定了10個機會,政策制定者可以戰略性地利用這些機遇,提升香港金融科技的競爭力。

1、成立一個香港金融科技生態系統委員會(委員會),該委員會可成為協調監管機構、不同金融科技利益相關者,以及金融科技界的有效平台,以簡化金融科技發展所需的所有政策、程序和資源;2、制定金融科技基礎設施戰略,促進金融科技發展和普惠金融;廣泛採用、安全且尊重隱私的金融科技基礎設施,可鞏固香港作為國際金融科技領導者的地位;3、通過吸引本地和區域參與者在香港監管「沙盒」環境中,開發其金融科技產品和解決方案,據此促進香港成為大灣區以至亞洲的區域金融科技「沙盒」。這將擴大香港對區域金融科技發展的影響力;4、發展商業數據交換(CDI):這是金管局根據其「金融科技2025」戰略命名的主要舉措之一,目標是改善數據環境,以促進金融發展,同時保障客戶的同意權和隱私權;5、提高公共資金在不同創新階段使用的有效性和影響;6、整合公私資源,建立集中的孵化資助體系,此舉將吸引本地和亞太地區的初創公司,並促進研發、金融科技人才和投資的流動;7、審查、評估和推廣合資格研發活動的稅項寬免政策,以增加金融科技研發的創新;8、制定針對金融科技科系學生的必修實習計劃,讓他們為滿足未來市場需求作好準備;9、在持續進修基金(CEF)、資歷架構(QF)和實習計劃之間,建立更強的認證聯繫,為現有從業員提供在職培訓機會,滿足當前的市場需求;10、審核及評估海外人才計劃,為金融科技公司聘用海外金融科技人才,提供更多靈活性,包括離岸遠端工作審批。

香港擁有發展成為全球金融中心的條件。今年3月,中國(深圳)綜合開發研究院與英國Z/Yen集團發布第31期「全球金融中心指數(The Global Financial Centres Index 31)」,在綜合競爭力排名中,香港排名高於上海(第4位)及新加坡(第6位),連續第3次排名全球第3、亞洲第一,僅次於紐約及倫敦。

但值得一提的是,在人力資本(Human Capital)分項中,香港排名第4,前3位為紐約、新加坡、倫敦;對於「理想的生活和工作場所城市(Cities As Desirable Places To Live And Work)」,香港排名第3,高於新加坡(第4)。

港抵禦衝擊韌性 勝紐約倫敦

另一方面,全球受到新一輪新冠疫情等因素影響,各個金融市場飽受震盪,大部分金融中心的得分都出現不同程度的下跌,而香港在該指數的千分制評分中,得分僅下降1分,優於紐約(下跌3分)及倫敦(下跌14分),反映本港作為國際金融中心,具有一定抵禦外部衝擊的韌性。

總的來說,香港在金融中心方面的固有優勢,完全有進一步發展成為全球領先金融科技中心的條件和能力,為香港經濟的轉型升級,拓展更多推動經濟發展的增長點,並注入強大動力。

▲ 作者認為,香港完全有進一步發展成為全球領先金融科技中心的條件和能力,為香港經濟的轉型升級。(資料圖片)