發展金融科技中心 10特徵可借鏡

筆者聯同研究團隊，對香港發展全球領先金融科技中心進行研究，並發表研究報告《香港邁向全球領先金融科技樞紐（Hong Kong Towards A Leading Global Fintech Hub）》，前文《優化生態系統邁向金融科技中心》闡述報告中，對7個全球性金融科技中心，包括倫敦、紐約、三藩市、上海、新加坡、東京和蘇黎世的政策經驗進行考察，並根據發展成為金融中心4大生態系統，包括監管、政府支援、商業環境、人才，作出分析和提出對香港在這方面的發展建議，有關論述，本文不贅。

在人才方面，需要補充說明，隨着本地和全球形勢不斷變化和發展，若金融科技中心有能力在本地和全球範圍內進行生產、留住和吸引頂尖人才，這個金融科技中心的地位就能夠得到維持，以及進一步鞏固和發展。政府需要制定有效的短期政策，以提供足夠的技術人員，克服目前的短缺。

清晰監管框架 建專門工作組

當然，政府亦需要制定長期的人才政策，以跟上未來金融科技指數級的增長。多管齊下的方法可包括：一、為長期政策工具提供資金支援；二、完善吸引外國人才的措施；三、提高現有勞動力技能的計劃；四、針對金融科技現行初、高學級的培訓課程作出改善。

根據我們對選定中心的調研，以及對其在金融科技相關的監管、政府支援、商業環境和人才格局的觀察，我們確定金融科技中心有以下主要特徵：

1、一個全面、清晰、透明、且反應迅速的監管和許可經營框架；

2、強大的網路安全和基於同意（consent-based）的數碼身份基礎設施，提供一個網絡安全和尊重隱私的環境；

3、有利於促進業務發展和促進創新的法律框架及稅收制度；

4、金融科技行業擁有前瞻性戰略規劃，以及建立實施這些規劃的專門工作組；

5、一個支持和開放的政府，提供高包容性的監管「沙盒」環境，以鼓勵創新；

6、一個強大的金融科技社區，通過協定、會議和相關活動，積極參與不同類型的合作；

7、提供政策驅動的公共和私人資金，支持產業發展；

8、一個有效連接大學與產業的金融科技人才管道，讓學生可通過實習獲得行業實戰經驗；

9、制定戰略性規劃與執行的持續教育及再培訓計劃；

10、包括政府、業界人士和公眾在內的社會所有成員，對金融科技的高度認知、接受和信任。

香港在金融科技監管、政府支援、營商環境等方面的投入都相當強，但在人才方面則相對較弱，這是值得注意的。

定基礎設施戰略 促進普惠金融

要提升至全球金融科技樞紐的領先地位，香港需要在促進創新、鼓勵有效競爭以及通過其監管制度，在保護客戶和投資者之間取得平衡。我們在政策和監管、創新和科技以及人才培養和發展領域，確定了10個機會，政策制定者可以戰略性地利用這些機遇，提升香港金融科技的競爭力。

1、成立一個香港金融科技生態系統委員會（委員會），該委員會可成為協調監管機構、不同金融科技利益相關者，以及金融科技界的有效平台，以簡化金融科技發展所需的所有政策、程序和資源；2、制定金融科技基礎設施戰略，促進金融科技發展和普惠金融；廣泛採用、安全且尊重隱私的金融科技基礎設施，可鞏固香港作為國際金融科技領導者的地位；3、通過吸引本地和區域參與者在香港監管「沙盒」環境中，開發其金融科技產品和解決方案，據此促進香港成為大灣區以至亞洲的區域金融科技「沙盒」。這將擴大香港對區域金融科技發展的影響力；4、發展商業數據交換（CDI）：這是金管局根據其「金融科技2025」戰略命名的主要舉措之一，目標是改善數據環境，以促進金融發展，同時保障客戶的同意權和隱私權；5、提高公共資金在不同創新階段使用的有效性和影響；6、整合公私資源，建立集中的孵化資助體系，此舉將吸引本地和亞太地區的初創公司，並促進研發、金融科技人才和投資的流動；7、審查、評估和推廣合資格研發活動的稅項寬免政策，以增加金融科技研發的創新；8、制定針對金融科技科系學生的必修實習計劃，讓他們為滿足未來市場需求作好準備；9、在持續進修基金（CEF）、資歷架構（QF）和實習計劃之間，建立更強的認證聯繫，為現有從業員提供在職培訓機會，滿足當前的市場需求；10、審核及評估海外人才計劃，為金融科技公司聘用海外金融科技人才，提供更多靈活性，包括離岸遠端工作審批。

香港擁有發展成為全球金融中心的條件。今年3月，中國（深圳）綜合開發研究院與英國Z/Yen集團發布第31期「全球金融中心指數（The Global Financial Centres Index 31）」，在綜合競爭力排名中，香港排名高於上海（第4位）及新加坡（第6位），連續第3次排名全球第3、亞洲第一，僅次於紐約及倫敦。

但值得一提的是，在人力資本（Human Capital）分項中，香港排名第4，前3位為紐約、新加坡、倫敦；對於「理想的生活和工作場所城市（Cities As Desirable Places To Live And Work）」，香港排名第3，高於新加坡（第4）。

港抵禦衝擊韌性 勝紐約倫敦

另一方面，全球受到新一輪新冠疫情等因素影響，各個金融市場飽受震盪，大部分金融中心的得分都出現不同程度的下跌，而香港在該指數的千分制評分中，得分僅下降1分，優於紐約（下跌3分）及倫敦（下跌14分），反映本港作為國際金融中心，具有一定抵禦外部衝擊的韌性。

總的來說，香港在金融中心方面的固有優勢，完全有進一步發展成為全球領先金融科技中心的條件和能力，為香港經濟的轉型升級，拓展更多推動經濟發展的增長點，並注入強大動力。

▲ 作者認為，香港完全有進一步發展成為全球領先金融科技中心的條件和能力，為香港經濟的轉型升級。（資料圖片）