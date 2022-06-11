防控未與內地接軌 港疫情變數多

本港社交距離限制措施自4月下旬開始逐漸放寬，至現時大部分社交活動和文娛康體活動漸趨正常，雖然確診個案未有大幅增加，但每天仍有數百宗新增個案，數字未見回落，近日亦出現酒吧及學校爆發群組。

由酒吧引起的群組，爆發嚴重的大多從酒吧個案引發，由於酒吧客人大多不佩戴口罩，以及長時間近距離暢飲，場內空間大多狹窄，通風系統亦欠佳，造成數十人感染、甚至二次爆發的機會甚高。反觀內地城市如上海及北京，曾出現數以千計確診個案、數以萬計無徵狀感染，經過個多月的嚴厲檢疫監控措施，現時每天確診個案數目往往能控制至單位數，再一次證明內地在疫情管控上往往較香港做得更縝密。

抗體漸減 二次感染機會率增

本港現時新增個案維持在數百宗較低水平，主要原因是由於經歷第5波疫情，估計數百萬人已感染現時流行的Omicron變異病毒株，以及持續提升的疫苗接種率。根據現時數據，長者疫苗接種率持續上升，60歲以上長者第一針接種率超過8成，但仍有逾23萬名70歲以上長者從未接種疫苗；至於18歲以下兒童接種率，亦已陸續提升。

觀乎現時本港疫情，仍然存在相當變數。首先，Omicron BA.2.12.1變種病毒株開始在本港出現傳播，根據當局公布，傳播鏈亦有10多條。這個新變種病毒株較原本Omicron病毒更具傳染力，雖然整體引致重症或死亡個案比例仍然偏低，二次感染個案比例亦不算高，初步數據證明感染Omicron原病毒株後，對新變種病毒株的保護仍然存在，但由於特區政府目前已放寬各項防疫限制，亦相對較着重減少重症及住院比例，相信以現時已放寬的社交距離措施，將難以控制新變種病毒株的傳播風險，BA.2.12.1變種病毒個案會逐漸取代原本Omicron病毒感染個案。

第二，第5波疫情至今已兩個多月，很多早在3月初感染的新冠患者，其抗體水平已逐漸減少，對Omicron病毒甚至Omicron新變異病毒株的保護已逐漸下降，一些臨床研亦顯示，患者康復後6個月，其抗體有機會已跌至極低水平，出現二次感染機會率亦逐漸提升，群體免疫屏障或隨時被突破；另外，部分已接種3劑新冠疫苗的市民，例如率先接種的高風險群組，接種至今已接近6個月，抗體保護力亦將隨時間減少。

第4針增抗體成效 專家未樂觀

雖然特區政府現時建議高危群組以及慢性病患者接種第4劑新冠疫苗，但似乎專家顧問對第4劑疫苗提升抗體數量的成效未感樂觀，一些內地生產、專門針對Omicron病毒的疫苗暫時亦只聞樓梯響，未能大規模為市民接種。隨着整體市民對新變種病毒株的免疫屏障下降，出現較大爆發的機會恐怕亦會逐漸提升。

第三，根據第5波疫情數據，大部分嚴重及死亡個案均是70歲以上長者，雖然在第5波疫情下，估計本港高達一半人口感染，但疫情高峰期僅約兩個多月，以人口比較密集的城市如本港而言，所造成的短暫陣痛，可能比經歷了兩年多的經濟停擺所造成之影響更少。現時市民在第5波疫情後最關注的，可能是經濟下滑、失業率上升，以及通關問題，如果將來第6波疫情爆發，並沒有第5波疫情時嚴重，短暫的陣痛會否是市民普遍認為可接受的結果，值得來屆政府深思。

港康碼為本 更方便檢疫通關

現時正值政府換屆，現屆政府任期尚餘最後3星期內，相信不會再有大動作，來屆政府改組後的醫務衞生局會否循現屆政府的方向，仍是未知數。現時最令特區政府頭痛的是，疫情防控遲遲未能與內地接軌，令香港在大灣區的發展被孤立，勢頭亦逐漸落後，與其消極被動地等待兩地清零，候任特首李家超以及新政府班子需要想出一個以「港康碼」為本、更方便通關的檢疫方式，逐漸簡化程序及增加配額往來，且能釋除兩地爆疫風險的好方法。（文章只代表個人立場）

▲ 作者認為，新政府班子要想出更方便通關的檢疫方式，且能釋除兩地爆疫風險的好方法。（資料圖片）