屯門飛揚第1期 主打1房 3.15米特高樓底 置業家居 2022/06/11 分享： 分享： 由長實及新地合作發展的屯門飛揚第1期，本周公布更多關於項目的細節。長實高級營業經理楊桂玲表示，飛揚第1期已於本周五上載樓書，並於短期內推出。她續指，項目共設5個示範單位，涵蓋1至3房戶型，包括經改動的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 日出康城凱柏峰I 2房佔六成 擬本月內推出 今日 日出康城凱柏峰I 2房佔六成 擬本月內推出 長沙灣喜‧揚 已上載樓書 面積最細183呎 2022/06/04 長沙灣喜‧揚 已上載樓書 面積最細183呎 啟德MONACO MARINE 首推低座56伙 折實價$842萬起 2022/06/04 啟德MONACO MARINE 首推低座56伙 折實價$842萬起 將軍澳凱柏峰I 涉592伙 2房佔六成 冀本月登場 2022/06/04 將軍澳凱柏峰I 涉592伙 2房佔六成 冀本月登場 屯門飛揚 已獲批售樓紙 部署本月推出 2022/06/04 屯門飛揚 已獲批售樓紙 部署本月推出 凱柏峰I 飛揚 一手市場