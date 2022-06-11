屯門飛揚第1期 主打1房 3.15米特高樓底

由長實及新地合作發展的屯門飛揚第1期，本周公布更多關於項目的細節。長實高級營業經理楊桂玲表示，飛揚第1期已於本周五上載樓書，並於短期內推出。她續指，項目共設5個示範單位，涵蓋1至3房戶型，包括經改動的

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