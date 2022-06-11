日出康城凱柏峰I 2房佔六成 擬本月內推出

將軍澳日出康城第XIB期凱柏峰I，有望於短期內獲批預售樓花同意書。發展商指，獲批售樓紙後會隨即上載樓書及開放示範單位，有信心於本月內推出。

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，凱柏峰I全部592伙之中，2

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