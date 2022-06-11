日出康城凱柏峰I 2房佔六成 擬本月內推出 置業家居 2022/06/11 分享： 分享： 將軍澳日出康城第XIB期凱柏峰I，有望於短期內獲批預售樓花同意書。發展商指，獲批售樓紙後會隨即上載樓書及開放示範單位，有信心於本月內推出。 信置營業部集團聯席董事田兆源表示，凱柏峰I全部592伙之中，2 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 屯門飛揚第1期 主打1房 3.15米特高樓底 今日 屯門飛揚第1期 主打1房 3.15米特高樓底 長沙灣喜‧揚 已上載樓書 面積最細183呎 2022/06/04 長沙灣喜‧揚 已上載樓書 面積最細183呎 啟德MONACO MARINE 首推低座56伙 折實價$842萬起 2022/06/04 啟德MONACO MARINE 首推低座56伙 折實價$842萬起 將軍澳凱柏峰I 涉592伙 2房佔六成 冀本月登場 2022/06/04 將軍澳凱柏峰I 涉592伙 2房佔六成 冀本月登場 屯門飛揚 已獲批售樓紙 部署本月推出 2022/06/04 屯門飛揚 已獲批售樓紙 部署本月推出 凱柏峰I 飛揚 一手市場 日出康城