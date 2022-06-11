銀主盤148伙包羅萬有 不乏億元豪宅 公居屋也待售

第五波疫情見緩和，樓市交投氣氛亦明顯好轉，但市場仍出現不少銀主盤，綜合市場資料顯示，截至本月初，約有近150個銀主盤滾存，已連續8個月突破100宗水平，除中小型單位外，更不乏豪宅放盤。

據資料顯示，截至

...