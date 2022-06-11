銀主盤148伙包羅萬有 不乏億元豪宅 公居屋也待售 置業家居 2022/06/11 分享： 分享： 第五波疫情見緩和，樓市交投氣氛亦明顯好轉，但市場仍出現不少銀主盤，綜合市場資料顯示，截至本月初，約有近150個銀主盤滾存，已連續8個月突破100宗水平，除中小型單位外，更不乏豪宅放盤。 據資料顯示，截至 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市熱話 最新專欄文章 更多 麗港城2房 叫價$675萬【銀主盤放盤推介】 今日 麗港城2房 叫價$675萬【銀主盤放盤推介】 深灣9號複式 叫價$1.5億【銀主盤放盤推介】 今日 深灣9號複式 叫價$1.5億【銀主盤放盤推介】 海逸豪園1,113呎 叫價$2,838萬【銀主盤放盤推介】 今日 海逸豪園1,113呎 叫價$2,838萬【銀主盤放盤推介】 日出康城OCEAN MARINI 約50伙放租 入場租金$1.6萬起 2022/06/04 日出康城OCEAN MARINI 約50伙放租 入場租金$1.6萬起 收樓質素不俗 惟清潔問題待改善【獲91分】 2022/06/04 收樓質素不俗 惟清潔問題待改善【獲91分】 銀主盤 放盤 豪宅 銀行 二手市場