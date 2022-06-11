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麗港城2房 叫價$675萬【銀主盤放盤推介】

置業家居 2022/06/11

分享：

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單位：21座低層G室

實用面積：517平方呎

間隔：2房

叫價：$675萬（呎價：$13,056）

單位提供：中原（60990577）

作者：李偉航、唐健恒

責任編輯：阮詠儀

...

欄名 : 樓市熱話

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