SAMSUNG新雪櫃系列機身自主配搭 大玩Max and Match

雪櫃是家中必不可缺的家電，加上疫情期間，一個大容量的雪櫃亦便利儲藏食物。然而市面上大多數的雪櫃的外形都較單調，難以融入原有的家居設計空間。SAMSUNG全新推出BESPOKE設計品味雪櫃系列，獲全球知

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