SAMSUNG新雪櫃系列機身自主配搭 大玩Max and Match 置業家居 2022/06/11 分享： 分享： 雪櫃是家中必不可缺的家電，加上疫情期間，一個大容量的雪櫃亦便利儲藏食物。然而市面上大多數的雪櫃的外形都較單調，難以融入原有的家居設計空間。SAMSUNG全新推出BESPOKE設計品味雪櫃系列，獲全球知 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 全新曲面電競顯示器Odyssey Neo G8 高清顯示遊戲畫面 今日 全新曲面電競顯示器Odyssey Neo G8 高清顯示遊戲畫面 De'Longhi La Specialista Arte型格半自動咖啡機 調配專屬咖啡口味 2022/05/28 De'Longhi La Specialista Arte型格半自動咖啡機 調配專屬咖啡口味 b-MOLA多款空氣淨化機 消滅新冠病毒 2022/04/02 b-MOLA多款空氣淨化機 消滅新冠病毒 Rasonic多功能日式氣炸爐 輕巧懶人小廚電 2022/04/02 Rasonic多功能日式氣炸爐 輕巧懶人小廚電 GravaStar重力星球 帶你穿越時空 2022/03/05 GravaStar重力星球 帶你穿越時空 Samsung 電競周邊配件 遊戲