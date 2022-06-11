Marcel Wanders Studio出品 The New Classic系列 置業家居 2022/06/11 分享： 分享： 【編輯推介】LAUFEN與荷蘭Marcel Wanders Studio合作的衞浴潔具系列The New Classic，亦不容錯過。品牌自行研發的陶瓷物料SaphirKeramik是亮點之一，大家還 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新材有道 最新專欄文章 更多 瑞士kartell by LAUFEN 新色系浴室 今日 瑞士kartell by LAUFEN 新色系浴室 全新特輯《詹Sir驗樓團（加拿大篇）》 將於6月啟播 2022/05/14 全新特輯《詹Sir驗樓團（加拿大篇）》 將於6月啟播 AXOR One新色系 瞬間好心情 2022/05/14 AXOR One新色系 瞬間好心情 「疫下的奢華浴室」奪冠 令黑廁遠離病毒 2022/05/14 「疫下的奢華浴室」奪冠 令黑廁遠離病毒 比利時Noel & Marquet 另類牆紙藝術 2022/04/15 比利時Noel & Marquet 另類牆紙藝術 家居 建材 消費資訊