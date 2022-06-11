CCL最新報182.52點 新界西樓價勁漲2.66%

中原城市領先指數（CCL）最新報182.52點（根據5月30日至6月5日簽訂的正式買賣合約，5月16日至5月22日簽訂的臨時買賣合約計算），按周升0.86%。

本周4區樓價3升1跌，當中新界西樓價因錦上

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