仁恒濱海灣擁開闊公園景 連裝修售￥288萬起

以打造高端住宅為主的仁恒置地，最新推售位處珠海香洲區，大灣區西岸橋頭堡的仁恒濱海灣，項目不止以品質上乘為賣點，同時坐擁開闊珠海中山公園及伶仃洋海景，現推售的單位以3、4房為主，門檻由￥288萬起。

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