仁恒濱海灣擁開闊公園景 連裝修售￥288萬起 置業家居 2022/06/11 分享： 分享： 以打造高端住宅為主的仁恒置地，最新推售位處珠海香洲區，大灣區西岸橋頭堡的仁恒濱海灣，項目不止以品質上乘為賣點，同時坐擁開闊珠海中山公園及伶仃洋海景，現推售的單位以3、4房為主，門檻由￥288萬起。 位處 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 橫琴灣罕有一綫灣景住宅 加推2至4房 售價￥550萬起 2022/06/04 橫琴灣罕有一綫灣景住宅 加推2至4房 售價￥550萬起 綠景璽悅灣位處富人區 加推第2幢 ￥353萬起入場 2022/05/28 綠景璽悅灣位處富人區 加推第2幢 ￥353萬起入場 粵海拾桂府加推3至4房戶 售價￥240萬起 2022/05/21 粵海拾桂府加推3至4房戶 售價￥240萬起 九洲保利天和擁交通優勢 推3期高層住宅 共涉1,773伙 2022/04/30 九洲保利天和擁交通優勢 推3期高層住宅 共涉1,773伙 琴澳灣1號 339米高雲端大宅 金融島地標 2房售￥1,258萬起 2022/04/23 琴澳灣1號 339米高雲端大宅 金融島地標 2房售￥1,258萬起 人民幣 物業 大灣區 珠海