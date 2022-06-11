倫敦New Market Place, East Ham享高度綠化生活 1房售價$320.5萬起 置業家居 2022/06/11 分享： 分享： 英國倫敦Newham區交通及生活配套均便利，當中該區由Barratt London發展的New Market Place, East Ham，最新有60伙1至3房單位在港推售，1房戶售價由32.7萬英 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦N8, Thames City 坐落泰晤士河畔 近地鐵站配套完善 2022/06/04 倫敦N8, Thames City 坐落泰晤士河畔 近地鐵站配套完善 曼徹斯特Uptown享河景近商業區 1房售價$229.5萬起 2022/05/28 曼徹斯特Uptown享河景近商業區 1房售價$229.5萬起 英國伯明翰The Wharf Buildings, Glasswater Locks 市中心河畔住宅 提供1房至2房 入場費$264萬起 2022/05/21 英國伯明翰The Wharf Buildings, Glasswater Locks 市中心河畔住宅 提供1房至2房 入場費$264萬起 倫敦Prince of Wales Drive享雙鐵路優勢 1房入場費$802.1萬起 2022/05/14 倫敦Prince of Wales Drive享雙鐵路優勢 1房入場費$802.1萬起 新加坡Altez現樓豪宅 複式及頂層戶 盡覽聖淘沙海景 2022/05/07 新加坡Altez現樓豪宅 複式及頂層戶 盡覽聖淘沙海景 倫敦 英國 海外物業 英鎊