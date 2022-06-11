3.IKEA及Francfranc冰涼寢具 爽住瞓覺

天氣漸轉炎熱，令人難以入睡，除了依靠冷氣和風扇外，還可以入手不同的涼感家品，貼身降溫。

IKEA ROSENVIAL床褥保護套 吸濕排熱保持乾爽

IKEA推出ROSENVIAL床褥保護套非常方便，用家無需

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