夏日家電家品合集 最佳消暑法寶

炎炎夏日到來，夏天必備的家電、家品，可不只有冷氣、電風扇等的涼感電器而已。夏天除了熱，還令人聯想到冰凍食物、户外活動等樂趣，以下將會推薦幾個品牌的夏日新品，讓大家一起對抗悶熱，享受炎夏！

1.Bosch

...