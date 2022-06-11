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夏日家電家品合集 最佳消暑法寶

置業家居 2022/06/11

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炎炎夏日到來，夏天必備的家電、家品，可不只有冷氣、電風扇等的涼感電器而已。夏天除了熱，還令人聯想到冰凍食物、户外活動等樂趣，以下將會推薦幾個品牌的夏日新品，讓大家一起對抗悶熱，享受炎夏！

1.Bosch

...

欄名 : 家居頭條

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