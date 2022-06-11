陳祖恒初確 議員局長快測暫陰性 政治版 2022/06/11 分享： 分享： 紡織及製衣界議員陳祖恒昨初步確診，是立法會4月底恢復實體會議後首位「中招」議員。曾經與陳祖恒接觸的一眾局長和議員已進行快測，暫均呈陰性。 陳祖恒於社交媒體透露，他昨日在家中進行快測時，初步結果呈陽性，已 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 撤MPF對冲 盧偉國「苦痛怎麼開口」 2022/06/10 撤MPF對冲 盧偉國「苦痛怎麼開口」 2立會新丁聘同一顧問 收費海鮮價 2022/06/09 2立會新丁聘同一顧問 收費海鮮價 4立會新丁「結盟」 政策議題分工 2022/06/08 4立會新丁「結盟」 政策議題分工 港大法律系3同窗 30年後議會相聚 2022/06/07 港大法律系3同窗 30年後議會相聚 妻組「女團」慈善演唱 李家超：常捧場 2022/06/06 妻組「女團」慈善演唱 李家超：常捧場 陳祖恒 疫情 快速測試 陳克勤 商務及經濟發展局 發展局