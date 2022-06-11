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陳祖恒初確 議員局長快測暫陰性

政治版 2022/06/11

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紡織及製衣界議員陳祖恒昨初步確診，是立法會4月底恢復實體會議後首位「中招」議員。曾經與陳祖恒接觸的一眾局長和議員已進行快測，暫均呈陰性。

陳祖恒於社交媒體透露，他昨日在家中進行快測時，初步結果呈陽性，已

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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