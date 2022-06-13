智能裝置湧現 戒指感應身體狀況

老友最近買了一款智能戒指，號稱採用e-skin技術，以汗水發電，並能持續透過汗水中的物質用作紀錄健康狀況。戒指裏既沒有電子組件、也沒有電池，卻能顯示包括體溫及血糖等數據，這…當然是假的。老友苦笑：「付

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