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智能裝置湧現 戒指感應身體狀況

行政人員版 2022/06/13

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老友最近買了一款智能戒指，號稱採用e-skin技術，以汗水發電，並能持續透過汗水中的物質用作紀錄健康狀況。戒指裏既沒有電子組件、也沒有電池，卻能顯示包括體溫及血糖等數據，這…當然是假的。老友苦笑：「付

...

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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