智能裝置湧現 戒指感應身體狀況 行政人員版 2022/06/13 分享： 分享： 老友最近買了一款智能戒指，號稱採用e-skin技術，以汗水發電，並能持續透過汗水中的物質用作紀錄健康狀況。戒指裏既沒有電子組件、也沒有電池，卻能顯示包括體溫及血糖等數據，這…當然是假的。老友苦笑：「付 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 世界漸復常 「國際級Slasher」成出路 2022/06/10 世界漸復常 「國際級Slasher」成出路 元宇宙墓地 擁抱現實情感價值 2022/06/06 元宇宙墓地 擁抱現實情感價值 人生如創業 未來需保持希望 2022/06/03 人生如創業 未來需保持希望 AI讀寫能力預篩選 及早助初小生 2022/05/30 AI讀寫能力預篩選 及早助初小生 穩定幣不穩定 投資者昂貴一課 2022/05/27 穩定幣不穩定 投資者昂貴一課 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 產品 品牌 智能手機 時尚 NFT GUCCI