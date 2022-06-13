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調查：45%網安人員 工作壓力大擬轉行

行政人員版 2022/06/13

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【本報訊】在企業數碼化浪潮下，從事網絡保安工作往往被視為人工高、前景好，但網絡安全公司Deep Instinct的研究報告Voice of SecOps卻發現，由於工作壓力過大，多達45%網絡保安人員

...

欄名 : Good Job Insight

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