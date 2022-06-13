調查：45%網安人員 工作壓力大擬轉行 行政人員版 2022/06/13 分享： 分享： 【本報訊】在企業數碼化浪潮下，從事網絡保安工作往往被視為人工高、前景好，但網絡安全公司Deep Instinct的研究報告Voice of SecOps卻發現，由於工作壓力過大，多達45%網絡保安人員 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 全球71間科技初創 5月1.7萬人被解僱 2022/06/10 全球71間科技初創 5月1.7萬人被解僱 混合工作易疲勞 倡「無會議日」減壓 2022/06/09 混合工作易疲勞 倡「無會議日」減壓 日本熱論4天工作 專家籲彈性執行 2022/06/08 日本熱論4天工作 專家籲彈性執行 與員工溝通4式 企業挽人才解疑難 2022/06/07 與員工溝通4式 企業挽人才解疑難 Alphabet及Meta員工 年薪中位數230萬 2022/06/06 Alphabet及Meta員工 年薪中位數230萬 職場技能 職業生涯 科技行業 科技硬件 科技軟件 行業 軟件 黑客 辭職 網絡保安