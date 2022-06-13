故宮的文創，是否一門可幫補香港故宮文化博物館費用的生意？以台北故宮和北京故宮博物院的例子看，那簡直是大生意了，尤以北京故宮為甚。

早在二○○八年，北京故宮就開闢文創及衍生產品部門，並開了淘寶店搞網購，但早期賣的多只是老式的旅遊紀念品。最大的轉機，應是參考過台北故宮一度爆紅的「朕知道了」紙膠帶及一些賣萌的文創商品，開始走把歷史人物及文物Q版化的產品研發，後來是趕過台北故宮，真的有了北京故宮的一條龐大的文創IP產業鏈。綜觀全中國，也是做得最有創意及規模最大的。

那是後來的事了，乾隆康熙多位皇帝及皇后，古代的宮女和胡人公仔，也成為圖案、日曆、小玩偶等，還有宮女口紅、皇帝菜譜，好多都是衝着和皇室家庭打交道的大橋段來創製產品，有一種令普通人認識帝皇生活的噱頭。

起碼市場上是成功的，以北京故宮數據，二○一二年，文創產品銷售只是一點五億元（人民幣，下同），去到二○一七年已是翻十倍達十五億元。

潮流所至，是全中國的博物館都拿文物重新當寶，拍視頻動畫、做Logo產品、出Rap歌MTV，實行全面IP普及化。

香港故宮文化博物館可否參考？概念上，把展品再包裝，另設計推出IP商品，絕對可以。但也得解決一些基本商業問題和創作問題。譬如說最基本得到北京方去授權研發，那產品的版權及知識產權也得搞清楚。是否可放開手讓香港團隊去設計，收入又如何分成？以至如何運用？

當然也要有創作上的尺度限制，不能過於商品化及從俗，要保留傳統文化的審美及對文物的尊重，達到文化與商業的平衡。