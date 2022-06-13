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雞蛋卡路里視乎煮法

副刊版 2022/06/13

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在這個慵懶的周末，可以睡到自然醒，才悠然到茶餐廳吃個早午餐。

我點了叉燒湯意粉配煎太陽蛋，男朋友則點了沙嗲牛肉麵配炒蛋。正當大家都埋首專注地吃早餐之際，男朋友問：「你要吃炒蛋嗎？跟你交換一隻太陽蛋。」

我即時拒絕：「不要！昨晚才吃了放題，今天要拉上補下扣減吃多了的脂肪。更何況，我對炒蛋根本沒興趣！」

男朋友不解：「同樣是雞蛋，卡路里分別應該不太大吧！」

我又再一次糾正這個營養學初哥：「錯！炒蛋之所以能夠炒得又香又滑，因加入了忌廉和全脂奶，再加上蛋黃十分吸油。一般一份炒蛋會用上兩隻雞蛋，含約二百五十卡呢！相比起煎太陽雙蛋，一份只有一百八十卡！」我再補充：「當然，最好還是烚蛋吧，兩隻烚蛋只有約一百二十卡，唯一般只有連鎖快餐店才有烚蛋可供選擇。」

男朋友抱怨：「最討厭吃烚蛋了，乾乾的。」

我笑說：「水波蛋同樣低脂健康，只用加了白醋的水煮熟，明天帶你到那邊的cafe吃早餐吧！」

男朋友即時興奮地回應：「好！我一於點個All Day Breakfast，要求炒蛋換成水波蛋，便可減少一百三十卡了！」

我細聲地說：「的確是扣減了一百三十卡，但整個All Day Breakfast還有一千二百卡呢！」

撰文 : 盧綺欣

欄名 : 營營樂樂

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