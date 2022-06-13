在最嚴峻的疫情時期，全球營銷、廣告、公關生態，都受到前所未有的衝擊。二○二一年，很多零售品牌都陷於停滯狀態，消費者的消費意欲和能力都急促滑落，品牌對耗巨資於傳統媒介或大型戶外廣告板抱持謹慎和猶豫的態度，這是可理解的。

譬如說，以往美國國家美式足球聯盟（NFL）舉辦的Super Bowl（美式足球聯盟的年度冠軍賽）廣告時段出名昂貴，但因擁全球逾億觀眾，故品牌仍爭崩頭搶住要；然而，去年卻形勢逆轉，一向是Super Bowl長期客戶的品牌都放棄在直播賽事賣廣告，如Budweiser、可口可樂、百事可樂等。

事隔一年，不少地方已回復正常運作，人民有正常生活，就會有各類生活、物質、娛樂、社交的需求，社會亦能啟動本有的momentum（動量）繼續運作和進化。有些地域的的營銷、廣告、公關生態，亦已回復活力和精采，那是個重要指標，說明人們的購買意欲正逐漸pick up（重回正軌）。以今年的Super Bowl為例，NBC電視台一次三十秒的廣告播放費，嗌價七百萬美元，但仍有品牌樂意支付。

上月底，贊助該球賽中段休息時間表演項目（Super Bowl halftime show）達十年的百事可樂宣布，將結束這個贊助合約，而廣告預算會花在綫上媒體宣傳上。美國國家美式足球聯盟馬上把下年halftime show的贊助費提升到五千萬美元。雖然叫價創歷史新高，仍有甚多品牌搶着俾錢爭做冠名贊助。

美國只是一個市場而已，遙距遠觀全球其他地方的營銷、廣告、公關生態，也開始漸萌生機，他們的momentum逐漸活潑起來了，真好。其實地方跟人一樣，要「動」才能帶動活力（vitality）和韌力（resilience）、才能有轉機和生機。無論地方或人，無郁太耐，必定濕滯。