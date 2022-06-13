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御名園全新晚市套餐 創新手法炮製經典中菜

副刊版 2022/06/13

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在港九新界有多間分店的中菜廳御名園，常會推出不同傳統創新兼備的驚喜美饌，讓食客有耳目一新的感覺。店家最近就推出全新4至6人晚市套餐「御．響宴」，主打一系列經典中菜，以傳統菜式作基礎，加上廚師巧手技藝，

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欄名 : 新鮮熱辣

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