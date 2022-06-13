御名園全新晚市套餐 創新手法炮製經典中菜 副刊版 2022/06/13 分享： 分享： 在港九新界有多間分店的中菜廳御名園，常會推出不同傳統創新兼備的驚喜美饌，讓食客有耳目一新的感覺。店家最近就推出全新4至6人晚市套餐「御．響宴」，主打一系列經典中菜，以傳統菜式作基礎，加上廚師巧手技藝， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 合味道紀念館香港開幕一周年 推出全新偵探解謎遊戲 2022/06/11 合味道紀念館香港開幕一周年 推出全新偵探解謎遊戲 Ｗ酒店╳英國高級飲料品牌 推出夏日下午茶 2022/06/10 Ｗ酒店╳英國高級飲料品牌 推出夏日下午茶 新派點心專門店 推出環球Fusion點心 2022/06/08 新派點心專門店 推出環球Fusion點心 帝苑X日本HABA美顏下午茶 送$2,500亮肌保濕套裝禮品 2022/06/06 帝苑X日本HABA美顏下午茶 送$2,500亮肌保濕套裝禮品 瞬間拼地球廢物再生展覽 3米高環保藝術衝擊視覺 2022/06/03 瞬間拼地球廢物再生展覽 3米高環保藝術衝擊視覺 餐廳 菜式 魚 荃灣 海鮮 中菜 廚師 新界 瑤柱