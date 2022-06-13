美「放生」華太陽能板 指路歐能源脫俄？

甚麼才是真正寰宇通用的貨幣？加拿大捷克裔學者作家斯米爾（Vaclav Smil）認為不是美元也不是黃金，是能量和能源。能量是辦成任何事的必需品，而可轉化成能量的資源就是能源。從地殼運動、光合作用、吃食物下肚化作力氣，到發展蒸氣動力、電力、建立物聯網、探索太空，統統都是涉及能量能源的問題。「要致富就要大增能源用量。」

前蘇聯天文學家卡爾達肖夫（Nikolai Kardashev）更提出，有辦法採集和使用多少能量能源，是衡量一個文明先進程度的指標。人類文明遠遠還未能盡用由母恒星（太陽）抵達家園星（地球）的能量，達不到假設性的卡爾達肖夫指數（Kardashev scale）中，最低級的第一類文明（第二、三類分別能採集母恒星本身所有能量、整個星系能量）。

就算不如此宏觀得悲壯，單看地球各社會，發展程度跟能源用量關聯已明顯不過。而這個世界其實不是能源不夠，只是人類未能充分採用。科學家估算，若能把撒哈拉沙漠獲得的太陽能收集起來，6小時即夠當今世界用1年有多。

美面對現實 曲綫與華能源合作

今天人類文明繼續停留於只顧鬼打鬼的低水平，但總也少不免為了能源而邁向合作，哪怕只是不情願的一龜步。

世界在新冷戰邊緣之際，美國間接「放生」中國太陽能板，凸顯縱是意識形態掛帥，腦袋也無法完全由屁股指揮。因為沒有能源，屁股連坐都沒得坐。美方是次決定，對正在辛苦擺脫俄羅斯能源的歐洲料有啟示。

美國總統拜登上周下令，免除從柬埔寨、馬來西亞、泰國及越南進口太陽能板關稅，為期兩年，以推動美國太陽能發電。中國雖不在列，股市相關板塊卻一同受惠，因為東南亞是中國太陽能板零件出口重地，一些中企也在當地部署生產綫，組裝成品再出口。美國商務部已就此展開反規避調查，現在等於遭總統廢了武功。

那邊廂，歐洲也在為能源煩惱。俄羅斯在戰爭作惡，惟西方自以為佔有道德高地，決策感情用事，同樣自作孽害苦百姓，歐洲與俄密不可分下尤其如此。

歐盟銳意和俄能源割席，可謂有決心無信心。俄羅斯明知「西方夥伴」有意一拍兩散，往後更不排除會先發制人，索性像對付波蘭及保加利亞般率先斷供氣，殺對方一個措手不及。若無俄石油或天然氣，西班牙央行預期，歐盟經濟會收縮2.5%至4.2%；德銀也打定輸數，稱衰退幾乎無可避免。

俄羅斯誠然誤判了自身軍事實力，而西方則看來誤判了自身經濟實力。西方一片高喊價值觀，在非軍事範疇對俄開戰，歐盟更押上切身利益衝鋒在前。豈料俄羅斯未有在經濟閃擊戰倒下，或至少長遠才會出事，歐盟已在最基本的溫飽層面出了亂子。

西方低估俄經濟 衝擊自身溫飽

旅華瑞士企業家貝特朗（Arnaud Bertrand）近日在英語網媒撰文，指西方低估了俄羅斯經濟分量。縱以實數換成美元，俄國內生產總值（GDP）的確僅僅相當西班牙，但這種比較其實要按購買力平價（PPP）計算才有意義。以此看，俄經濟體量其實接近德國，中國更已超美國。

與此同時，貝特朗提到，服務業重要性往往受到高估，工業關乎溫飽卻受低估。「Netflix是很好的服務，但只要世上仍有8億人營養不良，雀巢公司仍然更有價值。」服務業分別佔美歐經濟77%及70%，而中俄只有53%及57%。他引述法國經濟學家薩皮爾（Jacques Sapir）推算，考慮PPP再經調整，俄其實佔全球經濟5%至6%，更似日本。

推而廣之，中俄經濟合共約佔世界三分之一，分量實質與西方相若。加上印度等其他國家皆拒絕跟隨反俄，西方試圖從金融、科技等高層領域抹殺俄發展前景，結果卻首先動搖了自身能源、糧食、原材料供應鏈等根基，屁股指揮腦袋未成就重重摔到地上。

因此，西方能源脫俄喊得再大聲，實質也只能慢慢來，而這已須承受巨大通脹民生痛楚。

歐盟短期做法說白了就是自欺欺人，以第三方油輪混合49%俄石油「不算俄石油」、向俄支付本幣兌成盧布買氣再加一紙聲明「就沒兌盧布」等方式規避自己制裁，爭取時間多樣化油氣來源，再長期大力發展再生能源。美國近日也荒誕地搬起龍門，財長耶倫承認須讓俄油繼續在國際市場流通，但聲言要同時「限制俄石油收入」。

之不過，即使西方長遠轉型再生能源，同樣會遇上尷尬現實，不等於就能以價值觀劃綫向對手「戒奶」。

歐盟2020年約70%能源來自化石燃料，再生能源佔17%，其餘13%為核能。鑑於要大增核能充滿阻力，意味再生能源比率需要翻兩番，才可填補化石燃料位置，實現綠色轉型。美國要填補的差距就更大。

吸引產業遷離 美遏華戰略不變

要在特定時間內滿足如此驚人的需求，靠誰？Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）最近直言：「很少有人意識到，中國在可再生能源發電和電動汽車領域正處於世界領先地位。無論你怎麽看中國，這都是事實。」

事實上，不論太陽能或風力發電，中國現有裝機容量都穩佔世界第一，並超過接下來數國之和。中國也是全球最大電動車產地和市場，去年產量佔全球57%，而歐美分別僅22%及12%。

微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）亦曾強調，中國推動世界綠色轉型貢獻巨大，表示若非中國，很多應對氣候變化的關鍵要素，例如鋰電池和太陽能板，就不會那麼便宜普及。

這是全球的好事，但對今天西方來說，就是尷尬卻必須面對的現實。拜登對中國太陽能板猶抱琵琶半遮面，對歐洲等美國盟友無疑都有示範作用：繼續依賴俄羅斯化石燃料，或低調與中國再生能源合作，如要二揀一就選後者。

然而必須注意，美國只是中短期戰術調整，長遠遏華戰略不變。豁免東南亞組裝中國太陽能板關稅，正正配合「印太經濟框架」，吸引產業鏈遷離中國，最終目的仍是讓美國吸收技術，再排除中國制定下一代標準。說到底，中國還須持續創新，升級製造業，同時堅定保持開放，不斷強化同世界各國聯繫。養足自己底氣，就無懼別人干擾。

▲ 美方對中國太陽能板猶抱琵琶半遮面，對歐洲等美國盟友無疑都有示範作用。（法新社資料圖片）