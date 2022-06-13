做好網絡統籌 政府必須超前部署

下屆特區政府要跨越的最大難關，今天已經浮現--那就是公眾有種近乎不切實際的期望，希望在很多範疇出現大刀闊斧的改革。留意此熱切盼望感覺側重於建制陣營之中，皆因他們相信以下兩點：其一，是完善選舉制度後再沒反對派拉布，故政府想推動的任何措施應再無阻力；其二，是建制中人認定了政務官（AO）失勢，因此官僚制度內部的阻力當不復存在。

固然，凡事有作用力，便自然有反作用力：反對派消失後，已經有不同分析指出，議會內部開始更激烈的暗鬥，畢竟議員人數多了，等於爭奪公共資源的人亦多了，且沒有「建制派VS反對派」此意識形態差別，也就是90名代議士同為愛國者，於是每一位皆可義正辭嚴向政府大力索求，訴求的取向自然東拉西扯；可是這個過程將再無各政策局的AO居中調停，於是過往負責執行的部門技術官僚就只會更保守，要促成大刀闊斧改革，便變得更困難。

面對大眾如斯高期望，如何解困？如果有人認為，答案就是單純地做好期望管理，那就未免有點不切實際，兼欠缺策略思維；不難想像，倘若新特首在上任百日內宣布的KPI清單不夠進取，已經會讓很多人失望（遑論最後能否完成），因此更積極做法應該是出其不意，突破現有思考框架，提出大部分人未提及的新點子，如此超前部署，才不會令市民有「政府總是在追落後」之觀感。

以上想法源自筆者20多年前的個人經驗，其時筆者還是新丁政務主任，主理填海政策，卻遇上前所未見的保護維港運動。當年發展局尚未出現，相關範疇由當時的規劃環境地政局負責。令筆者印象最深刻的一件事，是那時解釋填海項目的立法會文件，全都以黑白工程圖來說明填海幅度--局長認為這種沉悶的展示手法，肯定未戰先輸，於是要求局方製作一個PowerPoint向議員簡報，卻赫然發現，整個政策局的每一部電腦，只有文字處理程式Word，而沒有PowerPoint！

由於筆者進入政府前任職廣告公司，結果就由我這個小小AO協助局方完成了第一個ppt檔案。可是，接下來又出現新問題：立法會從來沒有官員做過PowerPoint簡報，根本就沒有可接駁手提電腦的投影器和屏幕；在與立法會秘書處幾經辛苦協調下，終於找來相關儀器，成功讓官員以彩色及有變化的圖像，向議員和公眾解說填海項目的細節與過程。更重大的突破是，在一連串猶如「大龍鳳」的講解後，局方竟沒堅持原先的填海幅度，並主動與議員合作，提出由特區政府修訂《保護海港條例》。

猶記得局方總結上述例子時，當時參與的一眾官僚認同，當中有3個值得汲取的智慧：第一，用議員尚未熟習的最新科技作解說，能夠帶出「香港未來會不斷進步」的信息；第二，盡管引入和使用新科技往往很麻煩，但整個克服困難的過程（例如當時要緊急找來投影器，以及在議事廳設屏幕），可以讓議員乃至公眾感到政府對相關政策有多重視；第三，即使於輿論方面稍佔上風，政策也要有所微調，以「一手硬一手軟」的方式，換取更多人支持。

聘大數據專家 揣摩議員取向

時移世易，今天PowerPoint已非甚麼新鮮事，但官員們卻必須撫心自問：既然議員當中有不少是KOL，政府向公眾解說政策時，應當要用甚麼科技和手法，始能up the game？

正因如此，我認為以傳媒人或公關高手擔任新聞統籌專員這個想法，早已屬過時觀念。特區政府不想在輿論層面追落後，應該聘用大數據及演算法的專家當「網絡統籌專員」：透過分析議員們已公開的數碼足印（digital footprint，例如轉發了甚麼貼文、曾到過哪裏「打卡」等），以大數據分析其言論受哪些因素影響，以揣摩他們近期立場與取向，並預測各政團可能作出的下一步行動，繼而超前部署、及早準備，務求盡量引領輿情。

又例如目前Facebook（fb）及騰訊 （00700） 皆全力部署「元宇宙」技術，特區政府斷不能停留在「協助業界推動相關科技」的論述，而應該大膽提出香港會開發「元特區」或「元大灣區」這類超前部署--就與內地的「元宇宙」對接方面，相關項目可以是由特區政府牽頭參與應用北斗網格碼。

拓元宇宙 展現政策創新視野

另一方面，新政府亦應看準候任行政長官李家超參選時，fb採取的立場較Google溫和（李家超的YouTube競選帳戶被封，而fb專頁則可繼續），宜策略性地伸出橄欖枝，與Meta合作開拓其「元宇宙」，以鞏固香港作為特區在促進外循環的角色之餘，亦能展現新班子於政策創新方面的視野與識見，既一手硬一手軟，同時兩手中西合璧。

再舉另一建議：萬眾期待新政府處理內地通關，但新冠確診數字又再上升，應當怎辦？引用以上「以科技超前部署，再一手硬一手軟」之策略，則可參考黎棟國議員上周建議，把「強制檢測要求」加入安心出行程式（未有按指示進行檢測者變紅碼、已進行檢測尚未有結果者轉黃碼），以加強市民遵從強檢通告之力度；但在實施這一手硬之餘，也來一手軟：容許市民外地返港後居家檢疫一周，而毋須在酒店隔離（其間全程紅碼），藉科技實踐張弛有道，同時透過引入「紅黃綠碼」，務求更貼近內地通關之基本要求。

新司局長 社交網形象須統一

當然，總有不少人會認為，上列建議對特區政府而言，恐怕太高階，新班子未必跟得上。可是，比起那些無基礎的熱情吹捧，或是復仇式又小家子氣對AO之怨念，還有空泛而人選尚未出爐便肯定會有的團隊精神，以網絡演算法及大數據科技為政策超前部署，明顯相對具體--最低限度，下屆政府各司局長的社交網絡形象必須統一，不可再有局長以個人設專頁、有些則藏身於政策局專頁中；更重要的是，官員的專頁及帖文也務須訂下KPI，如此才可衡量對外溝通之成效。

▲ 作者認為，政府不想在輿論層面追落後，應該聘用大數據及演算法的專家當「網絡統籌專員」，分析議員的數碼足印，以揣摩其立場與取向。（資料圖片）