誰是香港電商市場王者？

上期分享了香港本地電子支付的發展、競爭、局限和機會，沒想到有好幾位朋友看到文章後聯絡我，覺得寫得不錯，這期順着繼續說。電子支付除了在綫下零售廣泛使用外，最重要的應用場景就是電子商務平台交易。

在內地電子商務蓬勃發展的早中期，香港電商仍發展遲緩，很多人認為，香港地方小，商業配套發達，商業及住宅區步行10分鐘範圍內，一定有超市或便利店滿足所需，不需要發展電子商務。

2015年，HKTVmall的誕生，可以視作香港電子商務發展的元年，從那時起，我就開始使用HKTVmall定期購物，雖然初期物流配送的質素和態度比較差，但因為部分日常消耗品的價格優勢明顯，加上物流服務逐步提升，我也很快成為VIP帳號至今，每個月至少採購一至兩次。

然而，新冠疫情來襲，似乎無聲無息地改變了市場局面。首先，在疫情物資最緊張之時，HKTVmall未能保障物資供應，市面缺貨，它也缺貨，甚至第5波疫情中，顧客定單在完成支付後被平台單方面取消；相比之下，超市的物資供應還更加可靠穩定。

淘寶天貓超市 悄然直攻香港

更有意思的是，在過去兩年，淘寶天貓超市也悄然入場，直供香港，送貨到家，且價格未因疫情而波動，跨境運貨效率也非常穩定，在香港第5波疫情最嚴重的的時候，竟然比HKTVmall的送貨周期都要短。透過多類電商平台的結合使用，我們家總算物資充分地安然度過了兩年多的疫情時光。

HKTVmall多年經營，最可惜的一件事情是沒有將先機轉化為優勢，手機程式的用戶交互體驗一直沒有明顯優化，用戶操作就只是為了完成交易而已。

想要構建平台的剛需和黏性，需要通過交易積累，構建起數據和信用的壁壘，讓商家和用戶都珍視在平台積累的價值；我在HKTVmall少說也累計了過百張定單、過千件商品、數萬元的交易額，然而時至今日，定單管理中仍然沒有過往購買商品的檢索功能，想起以前買過的東西，竟然要翻查過往定單，根本沒有引導用戶去評價的意圖，所以商品和商家評價至今沒有太大參考價值。

在綫客服方面，則幾乎沒有即時互動，更沒有聊天紀錄，如果購買商品破損或發生問題，溝通過程真是費勁。

港電商市場 群雄混戰新時代

馬雲說過，阿里巴巴已經不是電子商務公司，而是一家數據服務公司，通過對所有商品、交易、支付、物流、評價等數據的積累分析，為持份者提供數據及信用服務，使平台成為用戶和商家難以捨棄的黏性剛需。

香港的電子商務仍在發展競爭之中，隨着超市電商尋求突破，天貓超市異軍突起，垂直行業電商紛紛加入戰局想搶佔一席之地，香港電商市場將進入了群雄混戰新時代！

▲ 2015年HKTVmall的誕生，可以視作香港電子商務發展的元年。（資料圖片）