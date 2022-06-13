Google藉AI雲計算 提供全球土地環境數據 行政人員版 2022/06/13 分享： 分享： 追蹤土地環境如何因火災、洪水，以及受氣候或人類活動而發生變化，對於創造保育環境方案相當重要。Google利用地球引擎（Earth Engine）和人工智能平台技術，推出Dynamic World數據庫 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Xbox Cloud Gaming 登陸三星新款智能電視 今日 Xbox Cloud Gaming 登陸三星新款智能電視 Twitter傳讓步 予馬斯克完整數據 2022/06/10 Twitter傳讓步 予馬斯克完整數據 首款透明手機 Nothing 7月12發布 2022/06/10 首款透明手機 Nothing 7月12發布 遊戲工作室夥Snap 開發Bitmoji舞蹈遊戲 2022/06/09 遊戲工作室夥Snap 開發Bitmoji舞蹈遊戲 E3實體遊戲展 主辦商：明年擬復辦 2022/06/09 E3實體遊戲展 主辦商：明年擬復辦 科技行業 科研 科技軟件 科技硬件 自然保育 人工智能 Google 地球