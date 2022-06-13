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Google藉AI雲計算 提供全球土地環境數據

行政人員版 2022/06/13

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追蹤土地環境如何因火災、洪水，以及受氣候或人類活動而發生變化，對於創造保育環境方案相當重要。Google利用地球引擎（Earth Engine）和人工智能平台技術，推出Dynamic World數據庫

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欄名 : 科技新知

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