萬寧與P&G合作無間　為港人引入更優質的護髮產品

企業之間的合作，全賴彼此有着互信的關係和默契。就如香港寶潔公司（下稱P&G）與萬寧在十多年來締結良好的伙伴關係，一直合作無間，共同將推廣日本創新的護髮品牌「Hair Recipe」，成為市場上最大的優質品牌之一，為顧客帶來更優質的護髮產品。

▲ Hair Recipe產品包括以生果調配的元氣頭樣系列及Wanomi純米瓶系列，為不同髮質人士提供最佳護理。

香港人追求品味和健康的生活態度，因此對產品品質有更高要求。P&G與萬寧一向關心香港人的需求，積極引入多元優質護理產品，迎合大眾所需。P&G表示萬寧擁有一站式完善的服務和產品組合，不斷引領市場新趨勢，這正好與P&G創新意念不謀而合。

▲ Wanomi系列高純度、高滲透，加上不含6大致敏成分，14天就能助你回復強韌柔順秀髮。

全新純米系列帶動整體銷售額激增雙位數

P&G與萬寧多年來為大眾引進不少優質產品，其中包括在2018年11月，P&G首次將日本品牌「Hair Recipe」帶到香港，甫推出便大受歡迎。去年他們再下一城，引進「Hair Recipe」純米系列Wanomi，進一步開拓護髮市場。於短短不足一年間內，整個品牌銷售總額錄得顯著增長，成績超卓。

▲ Wanomi純米瓶系列產品於萬寧發售。

橫掃日本14冠美妝大賞 優質成分虜獲民心

要成功將一個全新品牌打入市場，除了企業間互信互助的默契外，產品的品質和口碑也十分重要。就如純米系列Wanomi，能在短時間內俘虜大眾的心，除了良好宣傳策略，其優質成分也是致勝關鍵。Wanomi系列源自日本超級食物養髮趨勢，採用當季天然食材，發揮1+1>2的配方力量和天然潔淨成分，追求髮絲營養和極致平衡，讓用家綻放自然健康的亮麗秀髮。

▲ 免沖洗米糠美髮油專為東方人髮質而設，滲透力極高，能將養分滲透至髮芯，滋養秀髮。

其成分選用日本新潟縣頂級冠軍米，萃取出99.6%米糠原液，每滴精華經30道工序萃取，每8小時一次檢測，千次調試出黃金營養配方，做到分子細緻，滲透度高，能直達頭髮的角質層，滋養髮芯，加上成分溫和、天然，非常適合亞洲的顧客。只需14天就能改善頭皮水油平衡，紓緩頭皮痕癢，減少頭皮刺激，同時強韌髮根，使髮絲順滑自然，散發亮麗光澤。

▲ 只需一滴免沖洗米糠美髮油，就使即時撫平毛躁，讓受損髮絲綻放光澤。

Wanomi系列均無礦物油、無矽、無Paraben防腐劑、無麩質、無滑石粉、無石蠟等6大致敏成分，為大家帶來最純淨溫和護理。純米瓶系列為中油性扁塌髮質及乾性受損兩類不同人士提供量身訂製的洗護產品，前者適合中油性髮質，配方清爽輕盈；後者則針對乾性髮質，有助防斷修護。缺水髮質更可配合使用免沖洗米糠美髮油，同樣萃取99.6%米糠原液，一滴就能撫平毛躁，令受損髮絲重現光澤。Wanomi系列於日本更橫掃14冠美妝大賞，難怪P&G與萬寧希望將產品帶給更多的香港人。

（特約）