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居屋申請超額 白居二激活市場

地產版 2022/06/14

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新一輪的居屋剛進行攪珠，資料顯示連同網上申請及親身交表，累收逾25萬份認可的居屋申請，在疫情不穩下仍錄得超額認購約27倍，反映不少市民對資助房屋的需求依然殷切。

是次房委會將以市價的五一折推售7個新盤，

...

撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事

欄名 : 大行觀點

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