居屋申請超額 白居二激活市場 地產版 2022/06/14 分享： 分享： 新一輪的居屋剛進行攪珠，資料顯示連同網上申請及親身交表，累收逾25萬份認可的居屋申請，在疫情不穩下仍錄得超額認購約27倍，反映不少市民對資助房屋的需求依然殷切。 是次房委會將以市價的五一折推售7個新盤， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 樓市下半年看俏 全年料價漲5% 2022/06/13 樓市下半年看俏 全年料價漲5% 樓價處「龍市」 先鞏固後上升 2022/06/10 樓價處「龍市」 先鞏固後上升 冀通關增流動 樓價望谷底彈1成 2022/06/09 冀通關增流動 樓價望谷底彈1成 樓市止跌回升 下半年向好 2022/06/08 樓市止跌回升 下半年向好 股市幣市波動 樓市穩健保值 2022/06/07 股市幣市波動 樓市穩健保值 觀塘 啟德 香港置業 白居二 裕雅苑 啟欣苑 安秀苑 愉德苑 昭明苑 驥華苑