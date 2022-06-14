鍾楚義：買樓抗通脹 加息未必衝擊樓市

投資市場與息口關係密切，資本策略主席鍾楚義（Mico）認為，要視乎加息幅度，而買樓同時可抗通脹，故加息未必衝擊樓市。

需求不跌 籲續放寬按揭

近期住宅新盤銷情不俗，Mico指反映需求不跌，更認為政府應繼續

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