鍾楚義：買樓抗通脹 加息未必衝擊樓市 地產版 2022/06/14 分享： 分享： 投資市場與息口關係密切，資本策略主席鍾楚義（Mico）認為，要視乎加息幅度，而買樓同時可抗通脹，故加息未必衝擊樓市。 需求不跌 籲續放寬按揭 近期住宅新盤銷情不俗，Mico指反映需求不跌，更認為政府應繼續 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 東尼 欄名 : 八通天 最新專欄文章 更多 機構搬遷升級 甲廈租務主動力 今日 機構搬遷升級 甲廈租務主動力 仲量聯行成績理想 促成甲廈租務大刁 2022/06/07 仲量聯行成績理想 促成甲廈租務大刁 業主反價+通關無期 李根興看淡6月舖市 2022/06/07 業主反價+通關無期 李根興看淡6月舖市 整體商業氣氛稍轉好 工商新盤投資者留意 2022/05/31 整體商業氣氛稍轉好 工商新盤投資者留意 目前不敢大注買舖 葉茂林：除非極優質 2022/05/31 目前不敢大注買舖 葉茂林：除非極優質 經濟 樓價 上車盤 資本策略 銀行 香港