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鍾楚義：買樓抗通脹 加息未必衝擊樓市

地產版 2022/06/14

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投資市場與息口關係密切，資本策略主席鍾楚義（Mico）認為，要視乎加息幅度，而買樓同時可抗通脹，故加息未必衝擊樓市。

需求不跌 籲續放寬按揭

近期住宅新盤銷情不俗，Mico指反映需求不跌，更認為政府應繼續

...

撰文 : 東尼

欄名 : 八通天

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