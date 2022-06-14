之前說現在由香港返內地好艱難，實情有幾難？朋友找了一圈，把「市況」掌握一輪，確是有錢都不一定能走。

據知，此前想返內地的人還在觀望，覺得新一屆班子上台，會送大禮通關。但林鄭臨別贈言，按之前討論的標準，通關無期，於是大家就繼續找門路了。

打開網上訂機票服務，竟然由現在開始，到八月之前都沒有香港飛內地城市的飛機能訂到了。那陸路呢？現在兩個過境大巴的關口，是深圳灣和珠海，每天就幾部巴士的乘客量可過關，之前要有各種網上登記，安排健康檔案和內地健康碼接軌，更不用說臨走之前去做核酸。

最大問題是根本買不到大巴車票，以去深圳為例，每天早上十點於網上搶之後一周內的票，普通人沒辦法搶到。黃牛不是新事，曾以為透過實名制可遏止，可是到現在這問題仍未解決。黃牛是稍收斂，可是代購的行情仍普遍存在，只是服務可能更為高科技化，通過電腦後台操作去搶。

近期市價比幾個月前回落，但一般都要加上一千至一千五百元不等的「服務費」。不便宜，但對於那些必須回內地的人而言，還是迫於無奈接受。有用此門路成功過關的人回報，同行的人，都是通過這種代搶服務才拿到票。

不過這方法，是無得選擇出行日期時間的，訂到哪天哪班就要去，幫你訂到票，就要付錢取票。於是也出現了大巴上有空位的情況，因為就算高價付了錢，還是會出現個人行程改變的情況不能成行。

先去外國，從外國直接飛中國內地又怎樣？轉機入中國內地現在基本上已不行，直飛的話，就算有航班，票價都是幾萬元的價位。朋友找到最便宜的路綫，是香港飛往南半球某城，再從那裏有只是幾千元的直航票回內地城市。出來和歸去都不易。