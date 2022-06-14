經常聽到戰友們有些很獨特的理論。

我看着芳芳的飲食記錄，問：「你有否吃蔬果？」

她答：「噢！忘記了。」

我立即再問：「你的排便習慣正常嗎？」營養師很喜歡了解戰友的便便，畢竟，良好的排便習慣跟飲食習慣息息相關。

她說：「問題不大，暢通無阻。」

我說：「這就是問題了。」

她不明白：「天天排便也有問題麼？」

我說：「就是因為你排便習慣正常，所以，你便認為沒有吃菜蔬的必要，蔬菜對人體的益處，豈只是當中蘊含的纖維呢！」

她笑說：「我真的以為吃菜只為了排便。但是，夏天好像沒有好吃的蔬菜。」

我建議：「倒也是。不過，通菜和莧菜卻是好吃的夏天菜，而且莧菜的營養價值超級豐富，很多人也不知道，莧菜的鈣豐富，一碗熟的已經有三百一十三毫克鈣質，如果是紅莧菜，同時也含有抗氧化營養素花青素，紅莧菜豬肝瘦肉湯是我家夏天的常客。當然，蔬菜亦含有豐富的鉀質，對維持正常的血壓也十分有幫助。」

她愕然地說道：「竟然如此？！真沒有聽說蔬菜也有鈣。」

我說：「沒錯！除了莧菜外，蔬菜當中，芥蘭、白菜和西蘭花的鈣質也很豐富，而莧菜則是當中的皇者！所以，蔬菜不僅是用來通便啊！」