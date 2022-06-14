這個標題，調轉講亦可以：跳幾跳先知自己體能下降了。

話說疫情期間，一切運動體能跳舞班都停擺，差不多整整兩年，我都只是靠在家運動。我算是個肯郁動的人，但長時間靠自己運動，有以下問題：做做下攰攰哋，會同自己講：「無問題，抖一陣、飲啖茶先。」咦，今日好似不在狀態喎……「何須咁操勞呢？今日只做些拉筋動作吧！」就這樣，我抱持「三不」：不難為、不勉強、不苛待自己的態度做運動，還以為體能keep到似昔日。

四月底，健身室重開，運動細胞蠢蠢欲動，於是，重出江湖、係威係勢，劈頭連續報兩堂，結果：先是氣喘吁吁地跳了一堂極高帶氧運動的健體舞，然後再來一課瑜伽班，回到家渾身痛到嗌救命，為食先生邊替我按摩邊說：「何苦搏老命？」「想當年，老娘連跳兩堂舞幾近三小時，氣不喘、眼不眨，水都唔使飲多啖……哎呀，輕力點……」「你都識講啦！想當年呀！」

眾友談及體能，七嘴八舌：「行多幾層都喘喘哋。」「前日耍少林八段錦，對腳依家仲痛。」「以前蒲到凌晨，第二朝照去打拳操肌，依家遲少少瞓都唔得呀！」中年人的體能，已不像年輕般「大把貨」，必須在意去keep，隨着年紀增長，人體退化會令肌肉量慢慢減少，成年人在四十歲後，肌肉質量平均每十年會減少百分之八，大腿肌肉力量也會每十年下降一成至一成半，嚴重者會患上肌少症，容易跌倒；另外，人體的呼吸也需要肌肉，若有肌少症，連呼吸也會變虛弱，而肌少症最主要原因是不運動。

我的體會是：「唔跳唔知身體無咁好」，所以現在不敢怠慢，大字跳、深蹲和平板支撑每天都不能缺少（單靠走路並不足以強化肌肉），因為一定要鍛練肌肉和強化心肺功能，體能才能夠保持。而身體也是十分奇妙的，適應力和治癒力比我們想像中強，經過一輪在家操練後，現在終於可以笑着上我的跳舞班了！