AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起

各國已準備就緒開關，隨着香港近期放寬入境限制，AirAsia將於7月3日起恢復香港至馬來西亞吉隆坡的定期航班服務，逢周日來回一班。如有計劃在暑假去旅行，不妨買定機票出遊。

根據官方資訊，7月3日起航班逢

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