AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 副刊版 2022/06/14 分享： 分享： 各國已準備就緒開關，隨着香港近期放寬入境限制，AirAsia將於7月3日起恢復香港至馬來西亞吉隆坡的定期航班服務，逢周日來回一班。如有計劃在暑假去旅行，不妨買定機票出遊。 根據官方資訊，7月3日起航班逢 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 布吉旅遊套票$499包4晚酒店 送HK Express現金劵及1天專車遊 2022/05/27 布吉旅遊套票$499包4晚酒店 送HK Express現金劵及1天專車遊 韓國6月1日開關 重新開放旅遊簽證申請 2022/05/24 韓國6月1日開關 重新開放旅遊簽證申請 香港維港凱悅尚萃酒店 新推泰國主題Staycation 2022/05/14 香港維港凱悅尚萃酒店 新推泰國主題Staycation KKday╳泰旅局 泰國旅遊現金券7折及優惠價活動 2022/04/23 KKday╳泰旅局 泰國旅遊現金券7折及優惠價活動 首度進駐中東地區 杜拜樂高主題酒店現已開業 2022/03/29 首度進駐中東地區 杜拜樂高主題酒店現已開業 疫苗 新加坡 馬來西亞 吉隆坡