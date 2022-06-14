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AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起

副刊版 2022/06/14

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各國已準備就緒開關，隨着香港近期放寬入境限制，AirAsia將於7月3日起恢復香港至馬來西亞吉隆坡的定期航班服務，逢周日來回一班。如有計劃在暑假去旅行，不妨買定機票出遊。

根據官方資訊，7月3日起航班逢

...

欄名 : 旅事通

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