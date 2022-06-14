逾半科技人才 盼加薪至少6% 行政人員版 2022/06/14 分享： 分享： 【本報訊】全球科技人才渴市，但面對疫情所帶來的經濟影響，企業要提高薪酬福利來留人，亦非易事。跨國人力資源公司瀚納仕（Hays）昨午發表《2022瀚納仕大中華區科技行業薪酬指南》指出，逾半本港科技行業人 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 調查：45%網安人員 工作壓力大擬轉行 2022/06/13 調查：45%網安人員 工作壓力大擬轉行 全球71間科技初創 5月1.7萬人被解僱 2022/06/10 全球71間科技初創 5月1.7萬人被解僱 混合工作易疲勞 倡「無會議日」減壓 2022/06/09 混合工作易疲勞 倡「無會議日」減壓 日本熱論4天工作 專家籲彈性執行 2022/06/08 日本熱論4天工作 專家籲彈性執行 與員工溝通4式 企業挽人才解疑難 2022/06/07 與員工溝通4式 企業挽人才解疑難 科技行業 薪酬待遇 跳槽 金融服務