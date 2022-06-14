逾半科技人才 盼加薪至少6%

【本報訊】全球科技人才渴市，但面對疫情所帶來的經濟影響，企業要提高薪酬福利來留人，亦非易事。跨國人力資源公司瀚納仕（Hays）昨午發表《2022瀚納仕大中華區科技行業薪酬指南》指出，逾半本港科技行業人

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