取消強積金對冲安排 宜適時檢討

立法會以72票贊成、5票反對及12票棄權，三讀通過《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，取消現行的強積金對冲，雖然政府亦有強調過渡安排，但商界的憂慮並未消除。

很多工商專業界朋友向經民聯表示，對於取消強積金對冲，心情相當複雜，亦擔心帶來負面影響。追源溯始，政府在1974年及1986年分別設立遣散費及長期服務金時，一直容許僱主利用其在退休計劃的供款，對冲或抵銷遣散費或長期服務金（下稱「兩金」）；當政府在2000年要推出強積金的時候，社會共識是推行「中央公積金」，但政府卻只肯推出強積金，並延續對冲安排，多番游說市民接受。

有別過往共識 商界憂慮未除

1995年7月26日，當時立法局進行《強制性公積金計劃條例草案》二讀辯論時，時任教育統籌司梁文建表示：「目前，僱主對退休計劃的供款可與遣散費或長期服務金的任何數額抵銷，要僱主繳款兩次是不恰當的。」至1998年2月25日，臨時立法會就《1997年公積金計劃立法（修訂）條例草案》進行辯論時，時任財經事務局局長許仕仁表示：「這個抵銷的安排之所以能夠獲得通過，是因為當時大部分議員認同，在未經勞資雙方對任何其他方案達成共識之前，強積金應該繼續沿用這個既有的安排。」

政府現在取消對冲，實質上有違當年對工商界的承諾和雙方的共識，令人慨歎政府自打嘴巴。

完善退休保障 優化「4根支柱」

作為本港工商專業界政團，經民聯一直強調，僱傭雙方唇齒相依，理應同舟共濟，並認為若要完善本港退休保障制度，責任應該由政府、僱主和僱員共同承擔，致力優化既有的「4根支柱」，除了強積金計劃之外，還包括多層社會保障制度、自願性儲蓄以及「公共服務、家庭支援和個人資產」。若只是貿然取消對冲安排，無疑側重於由僱主「埋單」，會大幅增加企業的經營成本，特別是對於資金緊絀的中小微企，會帶來很大的打擊，如果處理不當，只會造成唇亡齒寒，未見其利，先見其害。

雖然政府一意孤行，工商專業界仍然願意從大局出發，為了社會穩定着想，回應這個議題。經民聯近年一直與業界和政府緊密溝通，就政府提出的取消對冲方案，提出了不少意見和建議，促成政府優化了條例草案中關於「政府資助計劃」等部分。

為了落實取消對冲安排，政府推出兩項協助僱主過渡的配套措施。首先，政府會設立一個為期25年、合共332億元的資助計劃，就50萬元界綫內的個案而言，僱主首3年為每名僱員所須負擔的「兩金」，將設定上限為3,000元，餘額由政府資助；當局接納經民聯的建議，優化了原來的構思，把資助期由12年延長至25年，又把總資助額由172億元增加至332億元。

過渡資助計劃 或需增承擔額

現有方案為過渡期內每一年僱主需要為僱員負擔的「兩金」設立指定比率，同時設有「封頂」安排，方案較為簡單易明。不過，上述50萬元的界綫，是基於當局估計近90%中小微企每年需要承擔的兩金不會多於50萬元，現有安排亦沒有就部分中小微企在25年後仍沒有充足戶口儲備的情況提出預備方案，凡此種種問題，當局日後仍有適時檢討的必要，並相應調整政府所預留的財政承擔額。

同時，政府會透過另一項法例，推出專項儲蓄户口計劃，藉以強制僱主逐漸儲蓄，為取消對冲後需要承擔的「兩金」未雨綢繆。經民聯指出，當初工商界曾提出額外供款僱員月入1%的建議，希望換取維持對冲，但現在政府要求僱主額外供款，卻又取消對冲，實際上對他們並不公平。

設「中央公積金」 僱傭皆歡迎

此外，落實取消對冲既牽涉眾多持份者，也涉及複雜的軟、硬件設施，當局應適時檢討2025年落實取消對冲是否穩妥，同時繼續抱持開放態度，與相關持份者商討優化各項配套安排。

取消對冲的安排，既未有根本解決中小微企在取消「對冲」機制後的負擔問題，也難以預計企業在新機制落實25年後、無法受惠政府資助之際，有何應對辦法；社會上亦有強烈意見，擔心取消對冲將帶來僱傭關係的改變，並會為本港的創業和經營環境增添不確定因素。我認為，政府與其拿出332億元推出所謂「資助計劃」，不如拿來作為啟動「中央公積金」之用，才真正是僱主和僱員雙方都鼓掌歡迎的。

▲ 落實取消強積金對冲牽涉眾多持份者，也涉及複雜的軟、硬件設施，當局應繼續抱持開放態度，與相關持份者商討優化各項配套安排。（資料圖片）