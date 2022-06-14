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商場迎消費券紛推優惠 商戶增設支付系列

行政人員版 04:00 2022/06/14

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第二階段消費券發放安排已公布，黛安收到風，各大商場同商戶都會推出優惠吸客。例如信和集團旗下多個商場，將與唔同儲值支付工具合作，包括八達通、AlipayHK及WeChatPay HK，分階段推出獎賞活動。例如屯門市廣場、奧海城、荃新天地及尖沙咀中心及帝國中心就參與咗「AlipayHK品牌頁」，提供近百間商戶優惠券，包括餐飲、裝飾、運動鞋履等。AlipayHK用戶有機會攞到屯門市廣場「曲奇童話」9折優惠券、奧海城「家上海」$20現金券等。而信和旗下7大商場亦會同八達通喺第二階段消費券期間，推出近百萬元獎賞㗎。

至於新地12大商場如東港城、北角匯、上水廣場等，有逾9成商戶安裝咗4大支付平台，包括八達通、AlipayHK、Tap&Go、WeChat Pay HK，並會推出回贈優惠；預計近8成商戶亦會陸續增設PayMe、BoC Pay支付系統，到時The Point會員用6大指定電子消費券支付工具，喺指定商場消費滿指定金額，即可享額外回贈。

便利店加送$20現金券

新地仲公布斥資逾千萬元作為加碼推廣費，更推出以名貴房車為頭獎嘅大抽獎活動，除咗靚車外，更送出iPhone 13、珠寶、Point Dollars、合共逾3,000萬會員積分，以及商戶現金券等，單單大抽獎嘅獎品總值已超過500萬元。大家到時記得去Shopping，賺盡獎賞兼參加抽獎喇。

另外，本周四（16日）起至6月22日，首次喺OK便利店以八達通成功領取第二期$1,000消費券，亦會額外獲贈總值$20嘅OK現金券，可盡情買零食、日韓雪糕和日本果汁酒等，與家人分享美味。想知更多優惠詳情，就要留意各大商場及商戶社交平台公布喇！

本文轉載自《晴報

信和集團旗下商場，將聯同不同支付工具推優惠。

新地12大商場如Mikiki等，逾9成商戶已安裝4大支付平台。

本周四起首冷於OK便利店以八達通成功領取第二期$1,000消費券，會額外獲贈總值$20現金券。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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