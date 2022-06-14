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Google研究員 指AI模型產生人格

行政人員版 2022/06/14

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人工智能（AI）不斷發展，Google AI研究員Blake Lemoine對語言AI模型LaMDA進行對話測試後，認為LaMDA已產生意識及人格。

Lemoine在Google工作7年，由去年秋季起，

...

欄名 : 科技新知

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