Truth Social用戶 談國會暴亂遭封殺？ 行政人員版 2022/06/14 分享： 分享： 由前美國總統特朗普（Donald Trump）成立的社交平台Truth Social，近日有用戶稱，疑因在平台上談及去年的國會暴亂事件遭到封殺，批評其應用程式（App）壓制言論自由。 據美國商業網站《 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google研究員 指AI模型產生人格 今日 Google研究員 指AI模型產生人格 Xbox Cloud Gaming 登陸三星新款智能電視 2022/06/13 Xbox Cloud Gaming 登陸三星新款智能電視 Google藉AI雲計算 提供全球土地環境數據 2022/06/13 Google藉AI雲計算 提供全球土地環境數據 Twitter傳讓步 予馬斯克完整數據 2022/06/10 Twitter傳讓步 予馬斯克完整數據 首款透明手機 Nothing 7月12發布 2022/06/10 首款透明手機 Nothing 7月12發布 特朗普 TRUTH Social