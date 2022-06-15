南豐紗廠可樂樽展覽 退役汽水盤打卡位 必搶限量紀念品 副刊版 2022/06/15 分享： 分享： 為慶祝全新玻璃樽裝「可口可樂」重新登場，即日起至6月30日，在南豐紗廠一樓中庭舉辦《香港太古可口可樂呈獻：「樽」極回味之旅》展覽。逾百退役汽水盤化身紅色展覽廳，窺探全新的玻璃樽裝生產綫及演進史，並設有 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 東涌全新園林度假Resort 極罕豪華私人泳池房 2022/06/11 東涌全新園林度假Resort 極罕豪華私人泳池房 PMQ山林祭周末市集 雲集本地戶外品牌及特色工作坊 2022/06/04 PMQ山林祭周末市集 雲集本地戶外品牌及特色工作坊 亞洲最大型戶外NFT藝術展覽 數碼名作大晒冷 2022/06/04 亞洲最大型戶外NFT藝術展覽 數碼名作大晒冷 香港體育學院30周年巡迴展 互動專區免費入場 2022/05/30 香港體育學院30周年巡迴展 互動專區免費入場 會展站正式開通 重訪灣仔新舊地標 2022/05/27 會展站正式開通 重訪灣仔新舊地標 展覽 飲品 汽水 南豐紗廠 可口可樂