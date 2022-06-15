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南豐紗廠可樂樽展覽 退役汽水盤打卡位 必搶限量紀念品

副刊版 2022/06/15

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為慶祝全新玻璃樽裝「可口可樂」重新登場，即日起至6月30日，在南豐紗廠一樓中庭舉辦《香港太古可口可樂呈獻：「樽」極回味之旅》展覽。逾百退役汽水盤化身紅色展覽廳，窺探全新的玻璃樽裝生產綫及演進史，並設有

...

欄名 : 本地遊

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展覽 飲品 汽水 南豐紗廠 可口可樂

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