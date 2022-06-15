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送給滿分紳士爸爸 4款父親節蛋糕推介

副刊版 2022/06/15

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今個周日就是一年一度的父親節，正所謂物輕情意重，選父親節禮物也不一定要貴重至幾千元，才能表達出對爸爸的愛意。一個賣相精緻特別的父親節蛋糕，或許已能令Daddy們感動萬分。這次精選了4款酒店及餅店推出的

...

欄名 : 新鮮熱辣

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