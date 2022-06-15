送給滿分紳士爸爸 4款父親節蛋糕推介 副刊版 2022/06/15 分享： 分享： 今個周日就是一年一度的父親節，正所謂物輕情意重，選父親節禮物也不一定要貴重至幾千元，才能表達出對爸爸的愛意。一個賣相精緻特別的父親節蛋糕，或許已能令Daddy們感動萬分。這次精選了4款酒店及餅店推出的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 御名園全新晚市套餐 創新手法炮製經典中菜 2022/06/13 御名園全新晚市套餐 創新手法炮製經典中菜 合味道紀念館香港開幕一周年 推出全新偵探解謎遊戲 2022/06/11 合味道紀念館香港開幕一周年 推出全新偵探解謎遊戲 Ｗ酒店╳英國高級飲料品牌 推出夏日下午茶 2022/06/10 Ｗ酒店╳英國高級飲料品牌 推出夏日下午茶 新派點心專門店 推出環球Fusion點心 2022/06/08 新派點心專門店 推出環球Fusion點心 帝苑X日本HABA美顏下午茶 送$2,500亮肌保濕套裝禮品 2022/06/06 帝苑X日本HABA美顏下午茶 送$2,500亮肌保濕套裝禮品 日本 酒店 設計 蛋 蛋糕 朱古力 清酒 父親節 比利時 富豪