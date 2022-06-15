身邊很多中年朋友都有睡至半夜腿部抽筋的經驗。有時做按摩，甚至只是穿鞋子，也會突然摵起某條筋，馬上就抽。嚴重時，腳痛到無論往哪個方向拉，都無法紓緩。經常腳抽筋，有幾個原因：

一、身體的鉀、鎂、鈣和維他命D不足。這是最關鍵因由，都市人的飲食和生活模式，都是導致優質礦物質和維他命缺乏的主因，最理想是從食物中補充，其次是服用優質補充品。即使服用優質鈣片，也必須同時服用一半分量的鎂，身體才能吸收鈣。

二、運動過量導致肌肉疲乏。因此，運動前必先熱身，否則容易過勞。運動後必須拉筋，以紓緩繃緊的肌肉。更重要的是，人體每條肌肉都是靠改變體內電解質的平衡，才能做到肌肉收緊或放鬆的動作，運動時大量出汗，會流失體內的水份和當中含有鉀和鎂的礦物鹽。

三、身體水份攝取不足。身體缺水的話，五臟六腑都在搶着那僅餘的水份，系統會按重要排序分配，循環系統會獲優先配給，肌肉組織則多在輪候位置。當肌肉缺水及電解質，就會抽筋。

四、身體特殊狀況：洗腎者會流失鎂；血壓高服用利尿劑者會流失鉀和鎂；甲狀腺功能下降者易缺鈣；服抗生素、荷爾蒙製劑及癌症藥物者，或令電解質失衡。

五、身體吸收太多高磷垃圾食物：過量的磷質，會導致鈣的水平不足。垃圾高磷食物包括：汽水、三合一奶茶／咖啡、即溶咖啡、花生糖、啤酒等。

處理腿部經常抽筋並不難：一、補足水份；二、日光浴吸收維他命D（做好防曬）；三、健康高鈣食物：黑芝麻、奇亞籽、無糖希臘乳酪、山羊奶（不是牛奶）製成的芝士、豆腐、綠葉蔬菜、沙甸魚等；四、含豐富鎂的健康食物：全穀根莖類、深綠色蔬菜、堅果、豆類、三文魚、無糖黑朱古力、牛油果、南瓜籽、亞麻籽等；五、健康高鉀食物：香蕉（注意高糖）、芹菜、西蘭花、翠玉瓜、青瓜丶豆類、菇類（濕疹忌吃）、南瓜、吞拿魚、比目魚、小扁豆等。