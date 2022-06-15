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耳水不平衡與耳石症

副刊版 2022/06/15

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頭暈原因常言是耳水不平衡，亦即美尼爾氏症。近年頭暈處理手法又謂耳石復位，究竟頭暈原因有哪些？我們又是否分辨清楚耳水不平衡與耳石移位？

高低血壓皆可致暈，前者伴頭脹欲裂，並頸項牽扯疼痛；低血壓症狀發作頭暈時如眼前一黑，臥至坐或坐至站的體位升高過程中，尤為容易誘發症狀。而耳水不平衡與耳石移位亦可引起頭暈，但程度嚴重，並自覺天旋地轉，欲嘔又止。此兩者病位同為內耳問題，卻疾病機理各異，易被混淆：耳水不平衡會伴耳鳴，聽力減退，及耳內自覺脹滿梗塞，病況發作持續，十數分鐘或維持整天不等；耳石移位則不伴有耳鳴或聽力障礙，常發作於起床時段，轉身加重，症狀時間較短於數分鐘內，但日間無症狀生活如常。

耳水不平衡的病因眾說紛紜，但較受接納者為內耳淋巴腫脹，耳蝸淋巴液偏移走位至半規管平衡器處，聽覺感受器同病，故此會兼見聽覺障礙；耳石移位可以因頭部碰撞，耳石鬆脫跌進負責平衡感的半規管，耳石在滾動走位時會錯誤刺激半規管、引發失衡感覺，患者不自覺眼球震動飄移，天旋地轉頭暈劇烈。

要診斷耳水不平衡，除眩暈外，患者會出現前述耳鳴、耳塞感症狀，並聽力下降，若作診斷測試，更能仔細發現低頻聲音敏感度下降；耳石症先要排除耳鳴耳聾症狀，而典型耳石症發作時症狀維持時間短，並以臥床轉身眩暈加重為特點，若作診斷Dix-Hallpike測試，患者可出現眩暈感，外觀可看到眼球震顫或飄移轉動現象。

若頭暈並非以上典型病症，但又懷疑為內耳問題者，醫生會進一步作內耳的前庭功能測試，引發可測量的眼移動，比較左右耳反應。

中醫經典《傷寒論》提及的苓桂朮甘湯或五苓散等，正是針對水飲內停的眩暈症，無獨有偶相似於耳水不平衡病症。此外，鎮肝熄風湯可針對肝陽上亢的頭痛，這又相近於高血壓病；歸脾湯是以治療心脾血虛，心悸頭暈，這又類似低血壓的病症。中醫中藥處理眩暈症，請待下回分解……

耳水不平衡與耳石症

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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